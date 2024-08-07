شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على أبرز مميزات النسخة التجريبية الخامسة للمطورين من iOS 18 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت أبل مؤخرا إصدار iOS 18 Developer Beta 5 لأجهزة iPhone، حيث يجلب التحديث عددًا من الميزات الجديدة لمستخدمي أبل، بعضها يعتمد على التعليقات الواردة من تحديثات الإصدار التجريبي السابقة، وقد تم تعديل واجهة المستخدم لتطبيق Photos لجعل الوصول إلى الوسائط أكثر ملاءمة، بينما يحصل متصفح Safari على ميزة جديدة تهدف إلى تقليل عوامل التشتيت أثناء قراءة صفحات الويب، ويحتوي التحديث أيضًا على إصلاحات للأخطاء وتحسينات للنظام لجهاز iPhone.

ميزات iOS 18 Developer Beta 5

في مؤتمر المطورين العالميين (WWDC) 2024 في 10 يونيو، عرضت أبل تطبيق Photos المحدث مع دائرة عرض جديدة مكّنت المستخدمين من عرض أبرز ما تم تحديثه كل يوم. عندما تم طرحه مع الإصدار التجريبي للمطورين، تلقى ردود فعل متباينة من المستخدمين، حيث اشتكى بعضهم من تعقيد عرض الوسائط، ويبدو أن أبل استمعت إلى التعليقات من خلال التراجع عن ميزة Carousel مع iOS 18 Developer Beta 5.

ويجلب التحديث أيضًا ميزة جديدة إلى Safari يمكنها تقليل عوامل التشتيت المحتملة، مثل الإعلانات التي تظهر على الصفحة، الميزة، التي أطلق عليها اسم Hide Distracting Items، قادرة على إخفاء عناصر مختلفة تتداخل على صفحة الويب، ومع ذلك، فهي تنص صراحةً على أنها ليست أداة حظر إعلانات وأن العناصر المخفية ستظهر مرة أخرى إذا تم تحديث الصفحة، كما أنها لا تخفي العناصر تلقائيًا ولكنها تتطلب التحديد اليدوي.

ووفقًا لشركة أبل، فإن تحديثها يجلب أيضًا أيقونات الوضع الداكن الجديدة لتطبيقين أساسيين: Find My وMaps، وتم إجراء تعديلات على أيقونات Screen Mirroring وCellular Data في مركز التحكم في iPhone، وعلاوة على ذلك، يظهر الآن خيار Edit Pages الجديد عندما يضغط المستخدمون مع الاستمرار على الشاشة الرئيسية مما يمكنهم من إزالة صفحات الشاشة الرئيسية المحددة.

وبالإضافة إلى إطلاق تحديث iOS 18 Developer Beta 5 لأجهزة iPhone، أصدرت أبل أيضًا الإصدار التجريبي الخامس للمطورين من iPadOS 18 وwatchOS 11 وvisionOS 2 وtvOS 18 وmacOS Sequoia beta 5 لأجهزتها. ومن المتوقع أن يتوفر iOS 18 للعامة لمستخدمي iPhone في وقت لاحق من هذا العام.