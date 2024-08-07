أمطار وعاصفة ترابية تضرب أسوان.. وتحذيرات إلى قائدي السيارات والعائمات النهرية

الشارقة - اميمة ياسر - وجه اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الجهات المختصة برفع درجة الاستعداد إلى القصوى؛ للتعامل مع موجة الطقس السيئ الذي تتعرض له المحافظة حاليا.

أمطار متفاوتة الشدة تهطل على أسوان

وشهدت محافظة أسوان سقوط أمطار تفاوتت شدتها بين الخفيفة والغزيرة، صاحبها عواصف ترابية، قامت على أثرها الجهات المختصة بإيقاف حركة الملاحة النهرية في مجرى نهر النيل وبحيرة ناصر.

وقامت خدمات المرور على الطرق بالتنبيه على السائقين بتوخي الحذر أثناء السير، وذلك على الطرق السريعة منها طريق «أسوان - القاهرة» الصحراوي الغربي، وطريق «أسوان - أبو سمبل» البري.

وفي السياق ذاته، شدد المحافظ على المتابعة اللحظية عبر أجهزة مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، بجانب غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن؛ للتفاعل السريع مع أى أحداث طارئة.

الإبحار بحذر في ظل العاصفة الترابية

ومن جهته، حذر المهندس سامي البربرى مدير فرع هيئة النقل النهري بأسوان العائمات من فنادق ولنشات ومعديات من التحرك أثناء العاصفة الترابية، التي تنخفض معها مستوى الرؤية، مطالباً جميع العائمات بأخذ أقصى درجات الحيطة واليقظة، ومراجعة أعمال الرباط، ووضع «الفراميل» على جانبي العائمات النهرية المتراكية على اختلاف أنواعها، وعدم إبحارها لحين تحسن الأحوال الجوية.

وطالب مدير فرع هيئة النقل النهري بأسوان العائمات السياحية المبحرة حاليا من إدفو إلى مرسى معبد كوم أمبو بخفض سرعة الإبحار، وأخذ أقصى درجات الحذر واليقظة، وإضاءة كامل أنوار الجوانب والسطح المشمس، مع عدم التخطى أثناء الإبحار نهائيا، وإنزال الشماسى وتأمين محتويات السطح، واستخدام السارينة الملاحية وكشافات الباحث فى الإشارات لتوفير جميع مقومات الوصول بأمان إلى مراسى معبد كوم أمبو، مشددا على حظر الإبحار، إلا بعد فتح حركة الملاحة، وعودة النشاط الملاحى لطبيعته مرة أخرى.