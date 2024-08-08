انت الان تتابع خبر للاجتماعات والمناسبات.."واتساب" يطلق ميزة جديدة في المحادثات الجماعية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - بعدما كانت هذه الميزة متاحة سابقًا لمستخدمي "المجتمعات"، قررت المنصة الآن توسيع نطاقها لتشمل المحادثات الجماعية العادية أيضًا.

وستتيح ميزة "المناسبات" الجديدة للمستخدمين إنشاء بطاقات خاصة بالفعاليات المختلفة، إذ يمكن تحديد اسم المناسبة مع كتابة وصف لها، وتاريخ إقامتها وموعدها وموقعها، بالإضافة إلى خيار ربط المناسبة بمكالمة صوتية أو مرئية.



وتظهر ميزة "المناسبات" ضمن شريط الأدوات الموجود في نافذة الدردشة الجماعية، وذلك عند الضغط على أيقونة المرفقات "+"، بالإضافة إلى خيار مشاركة المستندات والصور ومقاطع الفيديو، إذ سيجد المستخدمون الآن خيارًا جديدًا باسم "مناسبة".

وعند إنشاء بطاقة المناسبة، ستظهر لكافة الأعضاء في المجموعة، ويمكن لأعضاء المجموعة قبول دعوة المشاركة بالمناسبة أو رفضها، كما ستعمل المنصة على تنبيه الأعضاء المشتركين عند قدوم موعد المناسبة.

وتحرص واتساب على أن تظل كافة محادثات المجموعة مشفرة تشفيرًا تامًا، ولا تؤثر تلك الميزة الجديدة في خصوصية المستخدمين، إذ لا يمكن لأي شخص خارج المجموعة الوصول إلى تفاصيل المناسبة.

وتُسهّل ميزة "المناسبات" على أعضاء المجموعات التواصل والتنسيق بشأن الفعاليات المختلفة، مثل حفلات أعياد الميلاد والرحلات والاجتماعات وغيرها، كما توفر تلك الميزة طريقة سهلة لمشاركة كافة المعلومات المتعلقة بالفعالية، وهي تُشجع على التفاعل بين أعضاء المجموعة، وتبادل التعليقات والأسئلة.

وتتيح المنصة لمنشئ المناسبة إمكانية تعديلها أو إلغائها إذا لزم الأمر، وسترسل المنصة للأعضاء إشعارًا بالتحديثات الجديدة.

وبدأت المنصة إتاحة تلك الميزة الجديدة في الإصدارات الرسمية والتجريبية من تطبيق واتساب في نظام أندرويد، بالإضافة إلى هواتف آيفون، وستظهر لكافة المستخدمين بنحو تدريجي.