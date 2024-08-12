شكرا لقرائتكم خبر عن "التعاون الإسلامي" تدعو أعضائها إلى زيادة الاستثمار في الرقمنة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، جميع الدول الأعضاء بالمنظمة لزيادة الاستثمار في مجالات الرقمنة.

ويأتي هذا نظرًا لدورها في تمكين الشباب وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. الاستثمار في مجالات الرقمنة وهنأ الشباب في جميع أنحاء العالم، وعلى الخصوص شباب الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بمناسبة يوم الشباب الدولي.

وبمناسبة الاحتفاء بيوم الشباب الدولي، أشار إلى الاحتفاء بهذه المناسبة قبل أيام قلائل من انعقاد "مؤتمر القمة المعني بالمستقبل" الذي تعقده منظمة الأمم المتحدة.

كما يمنح فرصة للتقييم والدفع بالجهود المبذولة لتحقيق أهداف برنامج عمل منظمة التعاون الإسلامي حتى 2025 واستراتيجية منظمة التعاون الإسلامي للشباب، بالإضافة إلى أهداف التنمية المستدامة. يوم الشباب الدولي وأعرب عن حرصه الشديد لتحقيق رفاه الشباب في مناطق النزاعات، داعيًا مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي ذات الصلة إلى دعم جهود الدول الأعضاء في هذا الشأن.

يذكر أن موضوع الاحتفاء بيوم الشباب الدولي للعام 2024" من النقر إلى التقدم: مسارات الشباب الرقمية للتنمية المستدامة"، يعكس بشكل واسع الدور المحوري الذي تضطلع به التكنولوجيا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وحرص المجتمع الدولي على توفيرها إلى الشباب.