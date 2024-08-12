تكنولوجيا: رصد هاتف Galaxy S24 FE في منصة Geekbench بمعالج Exynos 2400

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقدم سامسونج للأسواق قريباً إصدار جديد من سلسلة هواتف Galaxy FE، ولقد ظهر هاتف Galaxy S24 FE بالفعل في منصة Geekbench بمعالج Exynos 2400.

نموذج جديد من هاتف Galaxy S24 FE رصد اليوم في Geekbench، حيث يظهر هذا النموذج برقاقة معالج Exynos 2400 بنموذج رقم SM-S721N، ومن المتوقع أن يتوفر هذا النموذج في سوق كوريا الجنوبية.

أيضاً يدعم هذا النموذج من هاتف Galaxy S24 FE ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، كما يأتي بنظام تشغيل Android 14.

ولقد أطلقت سامسونج صفحة الدعم الخاصة بالهاتف على موقعها الرسمي في فرنسا إستعداداً للإعلان الرسمي، ومن المقرر أن يأتي الهاتف بواجهة One UI 6.1.1، ونظام تشغيل Android 14 كما يدعم مميزات الذكاء الإصطناعي عبر منصة Galaxy AI.

كما أشار تقرير سابق إلى أن هاتف S24 FE يأتي بشاشة AMOLED بحجم 6.7 إنش، بجودة عرض FHD+، كما يدعم الهاتف معدل تحديث 120 Hz، وسطوع بنسبة 1900-nit، كما يدعم الهاتف طبقة حماية من زجاج Gorilla Glass Victus Plus.

أيضاً ينطلق هذا الإصدار بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية والتي تتضمن مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، ومستشعر telephoto بدقة 8 ميجا بيكسل، كما يضم كاميرة سيلفي بدقة 10 ميجا بيكسل، وبطارية بقدرة 4565 mAh.

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