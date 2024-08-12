تكنولوجيا: توقعات بدعم سلسلة Mate 80 القادمة بكاميرة مدمجة أسفل الشاشة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أشارت أحدث التوقعات إلى أن شركة هواوي تتجه لدعم سلسلة Mate 80 القادمة بكاميرة سيلفي لمسح 3D للوجه على أن تتميز بتصميم مدمج أسفل الشاشة.

تستعد العملاق الصيني هواوي لإطلاق سلسلة هواتف Mate 70، وقبل الإعلان الرسمي بدأت التسريبات في الكشف عن الملامح الأولى لتصميم سلسلة Mate 80.

ولقد إستهدفت هواوي الترويج لتقنية التعرف على الوجه منذ فترة، حيث تسعى شركة هواوي لدمج الكاميرة بشكل كامل أسفل الشاشة.

وفي التفاصيل التي جاءت عبر حساب “Fixed Focus Digital” على منصة Weibo رصدت صور للشاشة لمحادثات تتضمن تلميح إلى دعم سلسلة Mate 80 بكاميرة أسفل الشاشة.

ويؤكد مصدر التسريبات على أن تقنية الكاميرة أسفل الشاشة لن تقدم للمرة الأولى في سلسلة Mate 70 المرتقبة.

ولقد أوضحت التفاصيل التي جاءت من “Huawei Central” سبب عدم دعم هذه الإصدارات بهذه التقنية، حيث تضم سلسلة Mate 70 معالج هواوي التجريبي من سلسلة Kirin، كما تأتي هذه الإصدارات ببرامج HarmonyOS NEXT.

من جانب أخر مازالت تقنية الكاميرة المدمجة أسفل الشاشة في مراحلها الأولى حتى الآن، لهذا تحتاج العملاق الصيني هواوي بعض الوقت لإجراء الإختبارات على التقنية قبل دفعها في الإصدارت المميزة من الهواتف الذكية.

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