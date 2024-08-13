أمطار ورياح نشطة.. الأرصاد تعلن خريطة طقس الساعات المقبلة

الشارقة - اميمة ياسر - أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن البلاد تشهد اليوم الثلاثاء انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة ، وطقسا حارا مشمسا رطبا نهارا، على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة مشمس على جنوب البلاد، أما عن حالة الطقس ليلا فهو معتدلا على شمال البلاد ومائلا للحرارة على جنوبها.

الأرصاد تحذر من ارتفاع الرطوبة

وحذرت الأرصاد الجوية من ارتفاع معدلات الرطوبة لتتراواح بين 75% إلي 80%، وتزيد من الشعور بحرارة الطقس بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجة.



الطقس والشبورة على الطرق

أشارت الأرصاد الجوية إلى تكون شبورة مائية خفيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، حيث تعد هي السمة المميزة للطقس طوال فترة الصيف.

أمطار رعدية ورياح ترابية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار فرص سقوط الأمطار الخفيفة إلى متوسطة والرعدية أحياناً على مناطق من الوادي الجديد وشرق العوينات، يصاحبها نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض الطرق.

الملاحة البحرية

نشرت الأرصاد الجوية في بيانها تفاصيل حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، مؤكدة أنها معتدلة، فيما يتراوح ارتفاع الأمواج من متر : 1,5 متر السطحية شمالية شرقية.



درجات الحرارة الثلاثاء

القاهرة العظمى 35 الصغرى 27

العاصمة الإدارية العظمى 36 الصغرى 27

الإسكندرية العظمى 30 والصغرى 25

العلمين الجديدة العظمى 32 والصغرى 24

مطروح العظمى 32 الصغرى 24

شرم الشيخ العظمى 40 ، الصغرى 30

الغردقة العظمى 42، الصغرى 31

أسيوط العظمى 39، الصغرى 25

سوهاج العظمى 40 الصغرى 27

قنا العظمى 42 الصغرى 29

الأقصر العظمى 43 الصغرى 30

أسوان العظمى 43 الصغرى 31



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة على باقي أنحاء البلاد.