شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: احمى طفلك من الإنترنت .. 3 تطبيقات أكثر أمانا لاستخدام الويب والان مع تفاصيل الخبر

مع استمرار مشاركة الأطفال للإنترنت وتطبيقات التواصل الاجتماعى، هناك تطبيقات ومنصات صديقة للأطفال يمكن استخدامها.

وتميل هذه التطبيقات إلى تقديم ميزات أمان أكثر من الأنظمة الأساسية الأخرى، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعد استخدام هذه التطبيقات الأطفال على تطوير عادات إيجابية قبل الانتقال إلى وسائل التواصل الاجتماعي العادية عندما يبلغون سن الرشد.

يوتيوب كيدز

تطبيق مخصص فقط للأطفال وتم تصميمه ليمنح الأطفال طريقة أسهل و أكثر أماناً للتعرف على العالم من خلال الفيديوهات من خلال مشاهدة عروضهم المفضّلة أو استكشاف أى محتوى يجذب انتباههم ، كما إنه تطبيق مجاني وسهل الاستخدام ومليء بالفيديوهات الملائمة للعائلة، بالإضافة الى خاصية تحكم الوالدين.

زيجازو

Zigazoo هو تطبيق وسائط اجتماعية موجه للأطفال، إنه يشترك في أوجه التشابه مع تيك توك ويتيح للمستخدمين إنشاء محتوى فيديو قصير لمشاركته مع الآخرين ، وهو يركز على التفاعلات الإيجابية مع الآخرين ويتطلب إذن الوالدين للوصول إلى بعض الميزات، و هناك أيضًا تحديات مناسبة للأطفال لإلهام المحتوى الإبداعي.

ميزات السلامة

1 يجب على الآباء تسجيل طفلهم باستخدام البريد الإلكتروني الخاص بهم للتحقق من حسابات الأطفال.

2 يمكنك السماح لطفلك بالانضمام إلى المجتمع العالمي، لكن ليس عليك القيام بذلك. بدلاً من ذلك، يمكنك أن تقرر إبقاء تفاعلاتهم محلية بالنسبة لمدرستهم والمجتمع الأوسع.

3 هناك خيارات للمشاركة بشكل خاص أو عام.

تطبيق جروم الاجتماعي

يتيح التطبيق للأطفال مقابلة أطفال آخرين مثلهم من خلال الاتصال عبر رسائل الدردشة وإنشاء مقاطع فيديو ومشاهدة الوسائط الاجتماعية ومشاركة المنشورات.

ميزات السلامة

1 يمكن لأطفال Grom TV بث محتوى فيديو آمن ومنظم.

2 يحتوي التطبيق على مرشحات لإزالة أي لغة مناسبة ومسيئة.

3 يتطلب التحقق من البريد الإلكتروني من ولي الأمر لفتح حساب.

4 يمكن للوالدين مراقبة نشاط الطفل من خلال تطبيق MamaBear المرافق.