شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وول مارت توقف تسليم الطائرات بدون طيار فى ثلاث ولايات والان مع تفاصيل الخبر

أوقفت شركة Walmart عمليات التسليم بواسطة الطائرات بدون طيار التي تتم مع شريكها DroneUp في فينيكس بولاية أريزونا وسولت ليك سيتي بولاية يوتا وتامبا بولاية فلوريدا، لأن الخدمات في تلك المدن لم تكن مستدامة.

جاء ذلك بعد أن أعلنت Walmart وDroneUp في عام 2022 أنهما ستجلبان خدمة التسليم بواسطة الطائرات بدون طيار إلى تلك الولايات كجزء من توسع أوسع.

وتبلغ تكلفة استخدام طائرة بدون طيار لتوصيل طرد في الوقت الحالي حوالي 30 دولارًا، لكن شركة DroneUp تريد خفض التكلفة حتى تصبح أقل من 7 دولارات، وفقًا لما قاله الرئيس التنفيذي لشركة DroneUp، توم ووكر، لوكالة أكسيوس .

ستغلق شركة DroneUp 18 مركزًا لتوصيل الطلبات من Walmart في المدن، وسيفقد 17% من قوة العمل في DroneUp (70 موظفًا) وظائفهم، وفقًا لتقارير Axios .

بعد التخفيضات، لن يكون هناك سوى 15 موقعًا من Walmart - "11 في دالاس، و3 بالقرب من المقر الرئيسي لشركة Walmart في بنتونفيل، أركنساس، وواحد في فيرجينيا بيتش"، وفقًا لتقارير Axios حيث يمكنك الاستفادة من برنامج التوصيل الخاص بـ DroneUp.

وصرحت ليندسي كولتر، المتحدثة باسم وول مارت، في بيان لموقع The Verge : "نحن متحمسون للزخم واستجابة العملاء الإيجابية التي شهدناها فيما يتعلق بتسليم الطائرات بدون طيار".

وستستمر هذه الخدمة في التطور مع تعلمنا المزيد عن تفضيلات العملاء وقدرات الطائرات بدون طيار، ولا يزال برنامج تسليم الطائرات بدون طيار لدينا تجريبيًا ومن خلال تركيز جهودنا في دالاس فورت وورث، يمكننا معرفة المزيد حول إمكانية توسيع نطاق خيار التسليم المبتكر هذا لعملاء وول مارت".

بالاضافة إلى DroneUp، تتعاون Walmart مع Alphabet's Wing و Zipline في عمليات التسليم باستخدام الطائرات بدون طيار في منطقة دالاس فورت وورث الحضرية ومع Flytrex في عمليات التسليم في فاييتفيل بولاية نورث كارولينا.

كما عدلت أمازون مؤخرًا خططها المتعلقة بالطائرات بدون طيار، حيث أعلنت في أبريل أنها ستغلق خدمة التوصيل باستخدام الطائرات بدون طيار في كاليفورنيا .

وفي تصريح لموقع The Verge، قال ووكر إن شركة DroneUp "تدخل مرحلة استراتيجية جديدة" حتى تتمكن من التركيز على "تبسيط العمليات في المناطق الجغرافية الأساسية" وبناء "نموذج قابل للتطوير" يتضمن منصة DBX Ecosystem المستقلة، والتي أعلنت عنها في وقت سابق من هذا العام ، ويقول ووكر إن النظام البيئي الأول سيُطرح في "منطقة دالاس الحضرية".