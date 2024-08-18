شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يتيح إنشاء ملصقات مخصصة باستخدام Meta AI.. كيف يعمل والان مع تفاصيل الخبر

يحب مستخدمو واتساب استخدام الملصقات ومشاركتها مع أصدقائهم، حيث يقدم تطبيق المراسلة المزيد من الأدوات لجعل الملصقات ممتعة وتفاعلية ومبتكرة أيضًا.

وأكدت المنصة المملوكة لشركة ميتا بعض الإضافات المثيرة للاهتمام، بما في ذلك القدرة على إنشاء ملصقات مخصصة باستخدام Meta AI chatbot داخل تطبيق المراسلة، تعمل المنصة أيضًا مع GIPHY الشهير لمساعدتك في البحث عن ملصقات جديدة.

يمكن البحث عن ملصقات GIPHY داخل واتساب مما يوفر قائمة واسعة من الملصقات إلى تطبيق المراسلة، كل ما عليك فعله هو النقر على أيقونة العصا والبحث عن ملصق باستخدام النص أو الرموز التعبيرية، تتوفر علامة التبويب في الدرج بجوار ملصقات الرموز التعبيرية وGIF وGIPHY.

ويقدم تطبيق واتساب صانع الملصقات المخصصة لمستخدمي Android بعد انتظار طويل. استخدم مستخدمو iPhone هذه الميزة منذ فترة، والتي تتيح لك إنشاء وتحرير ومشاركة الملصقات التي تقوم بإنشائها باستخدام الصور الشخصية أو أكثر.

تعد ملصقات Meta AI التضمين الواضح الآن، مما يتيح لك إنشاء ملصقات بمساعدة المطالبات النصية عبر برنامج الدردشة الآلي AI في واتساب، الميزة متاحة لمستخدمي iPhone وAndroid في الولايات المتحدة في الوقت الحالي، ولكن الاختبارات بدأت بالفعل في المزيد من البلدان.

ونظرًا لأن معظم ميزات واتساب آمنة بفضل تشفيرها الموثوق، فإننا نفترض أن الملصقات وملصقات الذكاء الاصطناعي ستظل أيضًا محمية وفقًا لمعاييرها.