شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تليجرام يحصل على تحديث جديد يوفر ميزة القنوات العملاقة وردود الفعل المميزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق تليجرام، احتفالاً بالذكرى السنوية الحادية عشرة، سلسلة من التحديثات التي تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم وتوفير خيارات جديدة لتحقيق الدخل لمنشئي المحتوى.

إليك ما هو الجديد في تليجرام v11.0.0:ردود الفعل النجمية

يمكن للمستخدمين الآن دعم قنواتهم ومنشئي المحتوى المفضلين لديهم من خلال إرسال نجوم تليجرام من خلال ميزة ردود الفعل النجمية الجديدة.

يتلقى أصحاب القنوات 100% من النجوم، والتي يمكن تحويلها إلى عملة Toncoin المشفرة أو استخدامها للإعلانات المدعومة، وتعرض المنشورات التي تحتوي على ردود الفعل النجمية قائمة المتصدرين لأفضل المرسلين، على الرغم من أنه يمكن للمستخدمين اختيار إلغاء الاشتراك للخصوصية.

لتمكين ردود الفعل النجمية، انتقل إلى إعدادات القناة > ردود الفعل > تمكين ردود الفعل المدفوعة.

اشتراكات النجوم

يمكن لمنشئي المحتوى الآن إنشاء روابط دعوة فريدة تسمح للمستخدمين بالانضمام إلى قناة مقابل دفع شهري في تليجرام Stars، وهذه الميزة مثالية لتقديم محتوى حصري أو وصول مبكر إلى الوسائط أو بث مباشر لكبار الشخصيات.

لإعداد رابط مدفوع، انتقل إلى إعدادات القناة > نوع القناة > إدارة روابط الدعوة > إنشاء رابط جديد وحدد "طلب رسوم شهرية".

وسائط مدفوعة للروبوتات

يمكن لأصحاب القنوات الآن تحقيق الدخل من قنواتهم من خلال نشر صور ومقاطع فيديو مدفوعة، وهي ميزة تم توسيعها الآن لتشمل الروبوتات، بما في ذلك تلك التي تدير حسابات تليجرام Business.

ويدعم هذا التحديث الأتمتة ويتيح إنشاء خدمات مستدامة مثل إنشاء الصور ورفع مستوى الفيديو.

فوائد منشئ المحتوى

تتقاضى تليجرام عمولة تكاد تكون معدومة عندما يستخدم المطورون أو أصحاب القنوات النجوم لكسب مكافآت Toncoin، بالإضافة إلى ذلك، إذا تم إعادة استثمار هذه النجوم في الترويج للقنوات من خلال إعلانات تليجرام، يتم توفير خصم إضافي بنسبة 30%.

القنوات الفائقة

يتيح وضع جديد يسمى القنوات الفائقة لمسؤولي قنوات تليجرام النشر كملفات تعريف شخصية أو قنوات أخرى، مما يجعل القناة أكثر تفاعلية. يمكن للمسؤولين تبديل ملف تعريف النشر من خلال النقر فوق صورة الملف الشخصي في شريط الرسائل.

لتفعيل هذه الميزة، انتقل إلى Channel Settings > Administrators > Sign Messages and Show Authors’ Profiles.

Document Viewer on iOS

يمكن لمستخدمي iOS الآن فتح مستندات مثل .pdf أو .xls أو .docx في علامات تبويب منفصلة داخل متصفح تليجرام، مما يسمح بالتنقل بسهولة بين الملفات والرسائل.