تكنولوجيا: صور حية توضح تصميم سلسلة هواتف Huawei Mate 70

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد العملاق الصيني هواوي لكشف النقاب عن سلسلة Mate 70 في حدث يعقد لاحقاً هذا العام، ولقد كشفت أحدث التسريبات المصورة الحيه عن تصميم هواتف Mate 70.

تخطط شركة هواوي لإطلاق 4 إصدارات من سلسلة هواتف Mate 70 خلال الفترة القادمة، والتي تتضمن الإصدار الرئيسي وMate 70 Pro، وMate 70 Pro Plus، وأيضاً Mate 70 RS Ultimate.

وتؤكد أحدث الصور الحية المسربة لسلسلة Mate 70 على خطط هواوي لدعم هذه الإصدارات بالتصميم الدائري لوحدة الكاميرة المميزة بحجم كبير يشغل الغطاء الخلفي، على أن يتم إعادة ترتيب المستشعرات في سلسلة Mate 70.

من جانب أخر يأتي هاتف Mate 70 Ultimate وهو أعلى إصدار في السلسلة بتصميم ثماني لوحدة الكاميرة الخلفية بزوايا واضحة في وحدة الكاميرة مقارنة بالإصدارات الأخرى من السلسلة.

وتشير التوقعات إلى أن هاتف Mate 70 ينطلق للأسواق بسعر يبدأ من 840 دولار للنموذج المميز بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وسعة 256 جيجا بايت، وهو نفس السعر المميز للإصدار الحالي Mate 60.

بينما ينطلق هاتف Mate 70 Pro للأسواق بسعر يبدأ من 980 دولار للنموذج المميز بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة 256 جيجا بايت.

وينطلق هاتف Mate 70 Ultimate بسعر 1260 دولار للنموذج المميز بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، وسعة 256 جيجا بايت.

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