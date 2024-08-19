تكنولوجيا: رقاقة Snapdragon 8 Gen 4 تدعم هواتف ZTE Nubia Z70 Ultra وNubia Flip 2 وRed Magic 10 القادمة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد شركة كولكوم مؤتمرها القادم في شهر أكتوبر لكشف النقاب عن رقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 4، ولقد كشفت أحدث التفاصيل عن الهواتف المقرر دعمها برقاقة كوالكوم الجديدة، والتي تشمل ZTE Nubia Z70 Ultra وNubia Flip 2 وسلسلة Red Magic 10.

ولقد بدأت شركة ZTE مؤخراً في العمل على تطوير هاتفها القابل للطي Nubia Flip 2، كما رصد هاتف Nubia Z70 Ultra في تسريبات مصورة نشرت مؤخراً، ومن المقرر أن تدعم ZTE كلا الإصدارين برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 4.

وفي أحدث التسريبات التي نشرت عبر “Digital Chat Station” تم التأكيد على هذه التفاصيل، كما أشار مصدر التسريبات إلى أن سلسلة Red Magic 10 تأتي أيضاً بمعالج Snapdragon 8 Gen 4.

ومن المقرر أن تقدم ZTE الجيل القادم من هواتفها الذكية المميزة بكاميرة مدمجة أسفل الشاشة بأعلى دقة، مع سعة أكبر للبطارية، إلا أن التسريبات لم تؤكد على عدد الهواتف التي تتضمن هذه المميزات.

من جانب أخر أوضحت التسريبات أن جهاز Red Magic Gaming Tablet 3 ينطلق بشكل رسمي في حدث يعقد العام المقبل، على أن يكون أول الأجهزة اللوحية المخصصة للألعاب التي تضم رقاقة Snapdragon 8 Gen 4.

أيضاً أشارت تسريبات أخرى إلى أن ZTE تعمل على تطوير جهاز لوحي مخصص للألعاب برقاقة Snapdragon 8 Gen 3، لذا نترقب إنطلاق هذه الإصدارات لمزيد من التفاصيل.

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