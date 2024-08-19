تكنولوجيا: شاومي تعمل على تطوير Xiaomi 15 Ultra بثلاثة من المواد المختلفة في الغطاء الخلفي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق حدث شاومي في أكتوبر المقبل لكشف النقاب عن سلسلة Xiaomi 15، وفي أحد التفاصيل كُشِف عن خطط الشركة لدعم Xiaomi 15 Ultra بثلاثة نماذج مختلفة في مواد تصميم الغطاء الخلفي.

تخطط شاومي لإطلاق هاتف Xiaomi 15 Ultra في حدث منفصل يعقد في النصف الأول من 2025، ولقد كشفت أحدث التفاصيل التي جاءت من “Digital Chat Station” عن المواصفات الرئيسية لهاتف Xiaomi 15 Ultra القادم.

ولقد أكد مصدر التسريبات على أن هاتف 15 Ultra ينطلق برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 4 العام المقبل، كما يتميز الهاتف بجودة عرض 2K، مع حواف فائقة النحافة في الجهات الأربعة من الشاشة المميزة أيضاً بتصميم منحني.

كما إستعرضت التسريبات تفاصيل مواصفات الكاميرة في هاتف شاومي المميزة بتصميم دائري، وتتميز بإعددات رباعية تتضمن مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر periscope بحجم أكبر.

ومن المقرر أن يأتي Xiaomi 15 Ultra بثلاثة نماذج مختلفة في مادة تصميم الغطاء الخلفي بين السيراميك، والجلدي أو الألياف الزجاجية، ومن المتوقع أن يواجه التصميم الجلدي مشكلة التعرض للخدوش بشكل أسرع، بينما يتميز تصميم الألياف الزجاجية بتصميم أقوى إلا أنه لا يتمتع بالأناقة المميزة للنموذج الجلدي، وتعد مادة السيراميك إختيار أكثر توازن بين التصميم الفاخر والمتين.

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