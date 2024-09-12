زين العراق تطلق خط "كفوو" الجديد بخدمات مبتكرة ورصيد مضاعف وباقات متنوعة تلبي احتياجات المشتركين

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بغداد - ياسين صفوان - • خط كفوو الجديد يقدم رصيد مضاعف عند الاشتراك بالباقات يصل الى 4 اضعاف الرصيد.

• استخدام مجاني لمواقع التواصل الاجتماعي عند الاشتراك بالباقات الشهرية

• حرية ومرونة كاملة للرصيد لأجراء المكالمات وارسال الرسائل وتصفح الانترنت بكل سهولة

• 20% زيادة على الرصيد المضاعف عند الاشتراك عن طريق تطبيق زين العراق بغداد – ايلول / سبتمبر 2024:

أطلقت شركة زين العراق للاتصالات خط "كفوو" الجديد لتوفير أحدث الحلول والخدمات المبتكرة والحصرية التي تلبي احتياجات المستهلك العراقي لما يحتوي من باقات متنوعة تلبي احتياجات جميع فئات المجتمع.

إطلاق خط "كفوو" الذي يقدم رصيد مضاعف ورسائل قصيرة وخدمة الانترنت، لتتناغم هذه الخطوة، مع جهود زين العراق، الهادفة إلى تطوير قطاع الاتصالات بما يساهم في تعزيز الاقتصاد العراقي، وتعزيز خدماتها لتوفير احتياجات المشتركين من جودة في نوعية خدمة الاتصالات وفق أفضل المعايير العالمية.

الرصيد المضاعف في باقات خط "كفوو" الجديد، سيمنح المشتركين حرية ومرونة تامة في استخدام الرصيد لإجراء المكالمات وإرسال الرسائل إلى جميع الشبكات المحلية، بالإضافة إلى استخدام الإنترنت بكل سهولة. تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الشركة لتعزيز تجربة مشتركيها وتقديم حلول اتصال تلبي احتياجاتهم المتنوعة

كما سيتمكن المشتركون من الحصول على زيادة بنسبة 20% على الرصيد المضاعف عند الاشتراك في باقات كفوو 20، 25، و30 من خلال تطبيق زين العراق. هذه الميزة الإضافية تمنح المشتركين قيمة أكبر واستفادة مضاعفة من خدمات الاتصالات والإنترنت التي تقدمها الشركة.

وذكر رئيس الإدارة التجارية لزين العراق محمد سمير "لإطلاق خط "كفوو" الجديد، أهمية خاصة، حيث يهدف إلى تحقيق الاستفادة القصوى للمشترك العراقي، من خلال خدمات الانترنت والاتصالات بأسعار مميزة وتنافسية والعديد من المميزات مثل مضاعفة الرصيد والخدمات المجانية. وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود زين العراق في كل يوم، لتوفير أحدث الخدمات والحلول والعروض المبتكرة التي تلبي احتياجات المشترك العراقي."