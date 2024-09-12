علوم وتكنولوجيا

زين العراق تطلق خط "كفوو" الجديد بخدمات مبتكرة ورصيد مضاعف وباقات متنوعة تلبي احتياجات المشتركين

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر زين العراق تطلق خط "كفوو" الجديد بخدمات مبتكرة ورصيد مضاعف وباقات متنوعة تلبي احتياجات المشتركين والان مع التفاصيل


بغداد - ياسين صفوان - • خط كفوو الجديد يقدم رصيد مضاعف عند الاشتراك بالباقات يصل الى 4 اضعاف الرصيد.
• استخدام مجاني لمواقع التواصل الاجتماعي عند الاشتراك بالباقات الشهرية
• حرية ومرونة كاملة للرصيد لأجراء المكالمات وارسال الرسائل وتصفح الانترنت بكل سهولة
• 20% زيادة على الرصيد المضاعف عند الاشتراك عن طريق تطبيق زين العراق

بغداد – ايلول / سبتمبر 2024:

 

أطلقت شركة زين العراق للاتصالات خط "كفوو" الجديد لتوفير أحدث الحلول والخدمات المبتكرة والحصرية التي تلبي احتياجات المستهلك العراقي لما يحتوي من باقات متنوعة تلبي احتياجات جميع فئات المجتمع.

 

إطلاق خط "كفوو" الذي يقدم رصيد مضاعف ورسائل قصيرة وخدمة الانترنت، لتتناغم هذه الخطوة، مع جهود زين العراق، الهادفة إلى تطوير قطاع الاتصالات بما يساهم في تعزيز الاقتصاد العراقي، وتعزيز خدماتها لتوفير احتياجات المشتركين من جودة في نوعية خدمة الاتصالات وفق أفضل المعايير العالمية.

 

الرصيد المضاعف في باقات خط "كفوو" الجديد، سيمنح المشتركين حرية ومرونة تامة في استخدام الرصيد لإجراء المكالمات وإرسال الرسائل إلى جميع الشبكات المحلية، بالإضافة إلى استخدام الإنترنت بكل سهولة. تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الشركة لتعزيز تجربة مشتركيها وتقديم حلول اتصال تلبي احتياجاتهم المتنوعة

 

كما سيتمكن المشتركون من الحصول على زيادة بنسبة 20% على الرصيد المضاعف عند الاشتراك في باقات كفوو 20، 25، و30 من خلال تطبيق زين العراق. هذه الميزة الإضافية تمنح المشتركين قيمة أكبر واستفادة مضاعفة من خدمات الاتصالات والإنترنت التي تقدمها الشركة.

 

وذكر رئيس الإدارة التجارية لزين العراق محمد سمير "لإطلاق خط "كفوو" الجديد، أهمية خاصة، حيث يهدف إلى تحقيق الاستفادة القصوى للمشترك العراقي، من خلال خدمات الانترنت والاتصالات بأسعار مميزة وتنافسية والعديد من المميزات مثل مضاعفة الرصيد والخدمات المجانية. وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود زين العراق في كل يوم، لتوفير أحدث الخدمات والحلول والعروض المبتكرة التي تلبي احتياجات المشترك العراقي."

 

ويضيف سمير بان "زين العراق تحرص على فهم احتياجات الشباب والاستماع إلى آرائهم فيما يتعلق بالخدمات والمنتجات التي تقدمها، والعمل في كل يوم على تحسينها وتعزيزها بهدف تمكين جيل الشباب، الذي يشكل أساس المجتمع العراقي".

تطلق زين العراق خط " كفوو" ضمن استراتيجيتها الجديدة التي تتعهد بها لمشتركيها بانها تقوم بتحديث شبكتها وخدماتها بشكل يومي من خلال حملتها " كل يوم أحلى" ويتناسب أيضا مع الطلب المتزايد من جيل الشباب الذي اصبح العالم الرقمي جزء من حياته اليومية حيث يتيح خط " كفوو" إمكانية الاشتراك وإعادة الاشتراك و التنقل بين الباقات من خلال تطبيق زين العراق مباشرة والدفع عن طريق بطاقات الشحن الاعتيادية او بطاقات الدفع الالكتروني مما يمكن المشترك أن تكون رحلته رقميه تماما وهو أمر سعت الشركة الى تنفيذه كجزء من استراتيجيتها لتعزيز خدمة المشتركين.

تتوفر خطوط "كفوو" في جميع مراكز بيع زين الرئيسية ونقاط البيع المعتمدة، لمعرفة تفاصيل خط كفوو والاسعار والخدمات المضافة يرجى زيارة الرابط التالي 


الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا