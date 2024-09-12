انت الان تتابع خبر زين العراق تطلق خط "كفوو" الجديد بخدمات مبتكرة ورصيد مضاعف وباقات متنوعة تلبي احتياجات المشتركين والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - • خط كفوو الجديد يقدم رصيد مضاعف عند الاشتراك بالباقات يصل الى 4 اضعاف الرصيد.
• استخدام مجاني لمواقع التواصل الاجتماعي عند الاشتراك بالباقات الشهرية
• حرية ومرونة كاملة للرصيد لأجراء المكالمات وارسال الرسائل وتصفح الانترنت بكل سهولة
• 20% زيادة على الرصيد المضاعف عند الاشتراك عن طريق تطبيق زين العراق
بغداد – ايلول / سبتمبر 2024:
الرصيد المضاعف في باقات خط "كفوو" الجديد، سيمنح المشتركين حرية ومرونة تامة في استخدام الرصيد لإجراء المكالمات وإرسال الرسائل إلى جميع الشبكات المحلية، بالإضافة إلى استخدام الإنترنت بكل سهولة. تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الشركة لتعزيز تجربة مشتركيها وتقديم حلول اتصال تلبي احتياجاتهم المتنوعة
تطلق زين العراق خط " كفوو" ضمن استراتيجيتها الجديدة التي تتعهد بها لمشتركيها بانها تقوم بتحديث شبكتها وخدماتها بشكل يومي من خلال حملتها " كل يوم أحلى" ويتناسب أيضا مع الطلب المتزايد من جيل الشباب الذي اصبح العالم الرقمي جزء من حياته اليومية حيث يتيح خط " كفوو" إمكانية الاشتراك وإعادة الاشتراك و التنقل بين الباقات من خلال تطبيق زين العراق مباشرة والدفع عن طريق بطاقات الشحن الاعتيادية او بطاقات الدفع الالكتروني مما يمكن المشترك أن تكون رحلته رقميه تماما وهو أمر سعت الشركة الى تنفيذه كجزء من استراتيجيتها لتعزيز خدمة المشتركين.
تتوفر خطوط "كفوو" في جميع مراكز بيع زين الرئيسية ونقاط البيع المعتمدة، لمعرفة تفاصيل خط كفوو والاسعار والخدمات المضافة يرجى زيارة الرابط التالي