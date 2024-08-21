تكنولوجيا: هواوي تستعد لإطلاق Huawei Watch D2 في سبتمبر بتحسينات في ميزة إستشعار ضغط الدم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت العملاق الصيني هواوي في العمل على تطوير إصدارها الجديد من الساعات الذكية Huawei Watch D2، ولقد أكدت أحدث التسريبات على أن هواوي تقدم هذا الإصدار في شهر سبتمبر بمستشعر لقياس ضغط الدم.

تعمل الساعات الذكية غالباً على قياس المؤشرات الرئيسية لصحة المستخدم، إلا أن هواوي تدعم ساعات Huawei Watch D بمميزات إضافية لقياس ضغط الدم، وأيضاً رصد تخطيط كهربية القلب.

وعلى الرغم من عدم دقة معلومات مستوى ضغط الدم المقدمة من ساعة Huawei Watch D الذكية بنسبة 100%، إلا أنها تقدم مستوى آداء جيد بشكل عام لتتبع صحة المستخدم.

ومن المقرر أن تقدم هواوي الجيل الثاني من ساعة Huawei Watch D الذكية للأسواق قريباً، حيث تدعم هذا الإصدار بتحسينات مقارنة بالجيل الأول.

ويوضح التقرير الذي نشر عبر حساب”@UncleKanshan” على منصة Weibo، أن هواوي تخطط لإطلاق ساعة Huawei Watch D2 الذكية بشكل رسمي في حدث يعقد في 24 من سبتمبر المقبل.

ولقد حددت هواوي موعد الحدث القادم في شهر سبتمبر لإطلاق أول الأجهزة المميزة بالطي الثلاثي، ومن المتوقع أن تقدم هواوي ساعة Huawei Watch D2 خلال فعاليات المؤتمر.

ومن المتوقع أن تأتي ساعة Huawei Watch D2 الذكية بتحسينات في ميزة قياس مستوى ضغط الدم من بين مميزات أخرى، لذا نترقب الحدث الرسمي لمزيد من التفاصيل.

المصدر