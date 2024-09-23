تكنولوجيا: استحواذ شركة كوالكوم المحتمل على شركة إنتل قد يكون كارثيًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في خطوة مفاجئة يمكن أن تعيد تشكيل مشهد أشباه الموصلات، أفادت التقارير بأن شركة كوالكوم، اي الشركة الرائدة في صناعة شرائح الهاتف المحمول، قد تواصلت مع شركة إنتل، والتي كانت مهيمنة في سوق معالجات أجهزة الحواسب، بشأن عملية استحواذ محتملة.

وفي حين أن الصفقة ليست مؤكدة على الإطلاق، إلا أن آثارها قد تكون عميقة. فقد واجهت شركة Intel تحديات متزايدة في السنوات الأخيرة. وقد عانت الشركة من انتكاسات التصنيع، وانخفاض حصتها في السوق، والتحول في تفضيلات المستهلكين نحو الأجهزة المحمولة.

ومن ناحية أخرى، حققت شركة كوالكوم نجاحًا كبيرًا في سوق الهواتف المحمولة، حيث قامت بتشغيل الهواتف الذكية من العلامات التجارية الكبرى مثل أبل وسامسونج.

ومن شأن اندماج كوالكوم وإنتل أن يخلق شركة عملاقة لأشباه الموصلات تتمتع بحضور هائل في أسواق الهواتف المحمولة وأجهزة الحواسب.

ومع ذلك، فإن الصفقة ستواجه أيضًا عقبات كبيرة وفقًا لمحلل أبل الشهير Ming-Chi Kuo. فمن المرجح أن يقوم منظمي مكافحة الاحتكار بفحص عملية الاندماج عن كثب، نظرا للقوة السوقية المشتركة للشركتين.

بالإضافة إلى ذلك، فإن دمج هاتين المنظمتين الكبيرتين سيكون بلا شك مهمة شاقة.

بالنسبة لشركة كوالكوم، يمكن أن يقدم الاستحواذ العديد من الفوائد. ويمكن أن يوفر للشركة موطئ قدم في أسواق مراكز البيانات والخوادم، والتي تحظى بأهمية متزايدة بالنسبة للذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لقدرات التصنيع التي تتمتع بها إنتل أن تساعد شركة كوالكوم على تقليل اعتمادها على المسابك الخارجية، مثل TSMC.

ومع ذلك، فإن عملية الاستحواذ قد تكون أيضًا مقامرة محفوفة بالمخاطر. تكافح شركة إنتل لاستعادة قدرتها التنافسية، وليس من الواضح ما إذا كانت شركة كوالكوم قادرة على تحويل الشركة بنجاح.

يمكن أن تشكل الصفقة أيضًا عبئًا ماليًا كبيرًا على شركة كوالكوم، والتي من المحتمل أن تحتاج إلى إصدار مبلغ كبير من الديون لتمويل عملية الاستحواذ.

لا يزال مستقبل صفقة إنتل وكوالكوم غير مؤكد. إذا تمت الصفقة، فقد يكون لها تأثير عميق على صناعة أشباه الموصلات. ومع ذلك، هناك أيضًا مخاطر كبيرة.

على اي حال، فإن الوقت وحده هو الذي سيحدد ما إذا كانت هذه الخطوة الطموحة ستؤتي ثمارها لشركة كوالكوم.

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