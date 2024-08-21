تكنولوجيا: ‏Chrome يعمل على تبسيط عملية تسجيل الدخول باستخدام حساب جوجل على اجهزة اندرويد وسطح المكتب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد طرحه على نظام iOS العام الماضي، سيستبدل متصفح Chrome لنظام اندرويد وسطح المكتب قريبًا نظام “Chrome Sync” بأسلوب تسجيل دخول قياسي أكثر بحساب جوجل.

وعلى غرار الطريقة التي تعمل بها تطبيقات الطرف الأول الأخرى، فإن تسجيل الدخول إلى حسابك في جوجل في Chrome لنظام أندرويد وسطح المكتب سيتيح لك قريبًا الوصول إلى كلمات المرور المحفوظة ومعلومات الدفع والعناوين.

على اندرويد، يمكنك أيضًا الحصول على الإشارات المرجعية وقائمة القراءة والإعدادات، مع وصول المزيد من أنواع البيانات إلى سطح المكتب في المستقبل.

وفي الوقت نفسه، يمكنك مزامنة علامات التبويب والسجل مع حساب جوجل الخاص بك عن طريق تمكين إعداد الاشتراك المنفصل.

ظهرت ميزة Chrome Sync لأول مرة في عام 2009 من خلال عملية مكونة من مرحلتين: تتطلب تسجيل الدخول وتمكين المزامنة.

يعكس هذا التغيير القادم كيف يتوقع المستخدمون بشكل متزايد تسجيل الدخول فقط للوصول إلى الأشياء الخاصة بهم وتسجيل الخروج للحفاظ عليها آمنة.

كما ان نموذج الهوية الجديد هذا الذي سيحل في النهاية محل نموذج المزامنة القديم سيأتي “قريبًا” إلى Chrome لنظام اندرويد وسطح المكتب.

يمكنك أيضًا الاستمرار في استخدام Chrome دون تسجيل الدخول.

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