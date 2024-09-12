شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: OpenAI تطرح نموذج الذكاء الاصطناعى Strawberry نهاية الشهر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

كشفت تسريبات حديثة أن شركة OpenAI قد تطلق نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد الخاص بها، والذي يعرف بـStrawberry بحلول نهاية سبتمبر، حيث قيل إن هذا النظام يتمتع بقدرات معززة على التفكير وحل المشكلات الرياضية.

ووفقًا للتقارير سيتم إطلاق نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد داخل "ChatGPT" بالإضافة إلى تضمينه في اصدار منفصل، وترددت شائعات حول أن الشركة تعمل على تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدية الجديدة هذه والتي يمكنها التفكير وحل المهام المعقدة التي تتطلب حل المشكلات على عدة خطوات، والجدير بالذكر أن "Strawberry" ليس الجيل التالي من "GPT" لكنه نموذج منفصل مع ميزات إضافية.

OpenAI تقترب من إطلاق "Strawberry AI"

أفادت المعلومات أن نموذج الذكاء الاصطناعي المزعوم في المرحلة النهائية من الاختبار الداخلي، مما يشير عادةً إلى وجود إصدار تجريبي أو إصدار عام في الطريق، ونقلاً عن أشخاص لم يتم الكشف عن أسمائهم قاموا باختبار النموذج، صرحوا أن نموذج "Strawberry" قد يصل خلال الأسبوعين المقبلين، ومع ذلك، أضافت أيضًا أن الخطط قد تتغير نظرًا لأن جداول الإصدار عادة ما تكون عرضة للتغيير.



الجدير بالذكر أن "Strawberry" هو الاسم الرمزي الداخلي لنموذج الذكاء الاصطناعي، ويمكن تقديمه بعلامة تجارية مختلفة عند الإطلاق.

كما يُقال إن "Strawberry AI" لديها القدرة على التفكير، وأن نموذج الذكاء الاصطناعى لا يبدأ فورًا فى توليد استجابة بمجرد إضافة المطالبة، ويستغرق ما بين 10 إلى 20 ثانية قبل تقديم الناتج.

ويقال إن نموذج الذكاء الاصطناعي متاح داخل برنامج الدردشة الأصلي للشركة ChatGPT، ومع ذلك، يُقال أنه سيكون متاحًا كإصدار منفصل، على الأرجح للعملاء الذين يستخدمون إصدار واجهة برمجة التطبيقات (API) للأداة.

وكشف التقرير أنه عند الإطلاق سيكون نموذج الذكاء الاصطناعي قائمًا على النص فقط، بدون دعم للصور أو مقاطع الفيديو، وكشف التقرير في الشهر الماضي أن OpenAI's "Strawberry AI" قد يتم إطلاقه في الخريف، لكنه لم يحدد أي جدول زمني معين، وأشار التقرير أيضًا إلى أن نموذج الذكاء الاصطناعي لن يتم تقديمه باسم GPT-5، حيث إن الإصدار التالي من نموذج اللغة الكبير قيد التطوير.