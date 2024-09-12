تكنولوجيا: تفاصيل جديدة تؤكد دعم هاتف Galaxy S25 Ultra الإتصال بالأقمار الإصطناعية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التفاصيل التي نشرت اليوم على دعم هاتف Galaxy S25 Ultra المرتقب الإتصال بالأقمار الإصطناعية.

تستمر التسريبات في تسليط الأضواء على إصدار Ultra القادم من سلسلة هواتف Galaxy S25، حيث رصد هاتف Galaxy S25 Ultra مؤخراً في قاعدة بيانات 3C التي أكدت على دعم الهاتف لتقنية الشحن السريع بقدرة 45W.

أيضاً أكدت التفاصيل الجديدة على دعم الهاتف الإتصال بالأقمار الإصطناعية، للنموذج المسجل برقم “SM-S9380″، إلا أن التفاصيل لم تؤكد على أن هذا النموذج الخاص بالسوق الصيني فقط، أو أن الهاتف سيتوفر في أسواق أخرى.

من جانب أخر يأتي هاتف Galaxy S25 Ultra بأبعاد 162.8 في 77.6 في 8.2 مم، ووزن 219 جرام، كما يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 4، ومن المقرر أن يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية أعلى.

أيضاً تأتي إعدادات الكاميرة بنفس المواصفات التي قدمت في إصدار S24 Ultra، إلا أن سامسونج تقدم ترقية في الكاميرة المميزة بزوايا عرض فائقة الإتساع.

ومن المقرر أن تقدم سامسونج الجيل الجديد من هواتف Galaxy S في حدث يعقد في شهر يناير من العام المقبل، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول سلسلة Galaxy S25 حتى الإعلان الرسمي.

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