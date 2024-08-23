شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على موعد إطلاق Xbox Series X بالكامل والخيارات الجديدة لوحدات التحكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مايكروسوفت عن تاريخ إصدار خيارات وحدات تحكم Xbox Series S / X الثلاثة الجديدة التي تم الكشف عنها في وقت سابق من هذا العام، حيث أعلنت مايكروسوفت أن النسخ الجديدة، والتي تشمل Xbox Series S بسعة 1 تيرابايت و Xbox Series X الرقمي بالكامل بسعة 1 تيرابايت وإصدار خاص بسعة 2 تيرابايت من Xbox Series X، ستُطلق في 15 أكتوبر، مع دول مختارة تتبعها في 29 أكتوبر.

وأكدت مايكروسوفت في منشور على Xbox Wire أن خيارات وحدات تحكم Xbox Series S / X الجديدة ستكون متاحة في جميع المناطق والأسواق الحالية المدعومة لأجهزة Xbox، ولكن الأسواق في الهند والأرجنتين والبرازيل وتشيلي وكوريا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة وجنوب إفريقيا وتركيا والإمارات العربية المتحدة غير مدعومة بعد، ولم تكشف الشركة عن أي خطط لجلب وحدات التحكم الجديدة إلى هذه الأسواق.

وتتضمن خيارات وحدات التحكم الثلاثة الجديدة متغير تخزين SSD بسعة 1 تيرابايت من Xbox Series S بلون Robot White، وXbox Series X رقمي بالكامل بسعة 1 تيرابايت، وXbox Series X Special Edition بسعة 2 تيرابايت بلون Galaxy Black، تم الإعلان عن هذه الخيارات في معرض Xbox Games Showcase الذي أقيم في يونيو.

سعر وميزات خيارات وحدة التحكم الجديدة Xbox Series S/X

وكان Xbox Series S الأقل تكلفة، والذي لا يأتي مع محرك أقراص، متاحًا في الأصل بسعة تخزين 512 جيجابايت بلون Robot White، قدمت مايكروسوفت متغير تخزين بسعة 1 تيرابايت من وحدة التحكم بلون Carbon Black العام الماضي، يوفر الخيار الأحدث سعة تخزين SSD بسعة 1 تيرابايت بلون Robot White، يبلغ سعر Xbox Series S بسعة 1 تيرابايت باللون Robot White بسعر 349,99 دولارًا أمريكيًا/349,99 يورو.

ويتخلص إصدار Xbox Series X Digital Edition بسعة 1 تيرابايت من محرك الأقراص لتوفير خيار أقل تكلفة للمستخدمين الذين يفضلون قوة وحدة تحكم Xbox الأعلى تكلفة ويشترون الألعاب رقميًا في الغالب، يأتي خيار وحدة التحكم الرقمية بالكامل باللون الأبيض الآلي بسعر 449,99 دولارًا أمريكيًا / 499,99 يورو ERP، وهو أقل من Series X القياسية، والتي تأتي بسعر 499,99 دولارًا أمريكيًا.

وأخيرًا، البديل الأعلى هو Xbox Series X Galaxy Black Special Edition بسعة 2 تيرابايت، والذي يأتي بسعة تخزين موسعة 2 تيرابايت ولون Galaxy Black جديد ووحدة تحكم Xbox اللاسلكية المطابقة، يبلغ سعر Galaxy Black Special Edition Xbox Series X 599,99 دولارًا أمريكيًا / 649,99 يورو ERP.

مكما تم الكشف عن تواريخ إصدار خيارات وحدة التحكم الجديدة Xbox Series S / X في Gamescom، معرض ألعاب الفيديو الجاري حيث أعلنت الشركة الأم لـ Xbox أيضًا عن العديد من الإعلانات حول ألعابها القادمة، في الحدث، كشفت مايكروسوفت أيضًا عن ثلاثة أجهزة إمكانية وصول جديدة لـ Xbox وملفات قابلة للطباعة ثلاثية الأبعاد لأغطية عصا التحكم التكيفية للاعبين ذوي الإعاقة.

وتتضمن أجهزة إمكانية الوصول عصا التحكم التكيفية الجديدة Xbox، ووحدة التحكم Proteus من ByoWave ووحدة التحكم اللاسلكية Lite SE 2،4G من 8BitDo، تعمل عصا التحكم التكيفية الجديدة كرفيق سلكي لوحدات تحكم Xbox وتأتي مع أربعة مدخلات أزرار وجه، وعصا تحكم Xbox قياسية وزرين إضافيين على الكتف يعملان كأزرار صدمة وتحكم في وحدات التحكم التقليدية.

تتميز وحدة التحكم الجديدة 8BitDo بأزرار منخفضة المقاومة وعصا تحكم شديدة الحساسية بتأثير هول — وكلها موضوعة أعلى وحدة التحكم لتسهيل الوصول، تأتي وحدة التحكم أيضًا مع زرين فائقين قابلين للبرمجة يمكن تعيينهما دون أي برنامج إضافي ومتوافقين تمامًا مع وحدة التحكم التكيفية Xbox.

من ناحية أخرى، تأتي وحدة التحكم Proteus مع أجزاء "snap and play" معيارية، والتي تسمح للاعبين بتخصيص وحدة التحكم وإعدادها بأي طريقة يريدونها، تتميز وحدة التحكم بأكثر من 100 مليون مجموعة مختلفة.