شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق Google Keep يحصل على مميزات الذكاء الاصطناعى.. كيف تستفيد منها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد Google Keep تطبيقًا هاما، حيث يمكنك استخدامه لتدوين الملاحظات وإنشاء قوائم التسوق والمزيد، إذ أن التطبيق متاح لنظامي التشغيل iOS وأندرويد، وقد طرحت الشركة مؤخرا بعض مميزات الذكاء الاصطناعي للتطبيق والتىي تتيح انشاء قوائم جديدة.

وبحسب موقع phonearena الهندى، فإن الميزة تسعى "ساعدني في إنشاء قائمة"، ويتم طرح الميزة الآن لمستخدمي أندرويد، وبفضل Gemini، ذكرت Google "ساعدني في إنشاء قائمة" أثناء الكشف عن سلسلة Pixel 9، وباستخدام هذه الميزة، لا يساعدك الذكاء الاصطناعي في إنشاء قائمة فحسب، بل يملأها أيضًا.

فعلى سبيل المثال، لنفترض أنك تقوم بإنشاء ملاحظة جديدة على Google Keep، افتح التطبيق واضغط على زر "+" وسترى زرًا آخر يقول "ساعدني في إنشاء قائمة"، اضغط عليه وسترى مربعًا حيث ستكتب نوع القائمة التي تحتاجها.

وفي أحد الأمثلة، تم كتابة "قائمة تسوق لمرضى السكر"، وبمجرد الضغط على "إنشاء" ظهرت القائمة، ويمكنك بعد ذلك إدراج الملاحظة في قائمة فارغة أو إنشائها مرة أخرى عندما تحتاج إليها، ويتم نشر الميزة الآن على جميع هواتف أندرويد التي تعمل بنظام Google Keep الإصدار v5.24.322.01.90 وقد تم رصد هذا الإصدار من Keep مع "ساعدني في إنشاء قائمة" على العديد من هواتف أندرويد بما في ذلك Pixel 6 Pro الذي يعمل بنظام أندرويد 15 Beta الأحدث.

وإذا كنت تريد تعطيل هذه الميزة، فانقر فوق رمز قائمة المنسدلة في الجزء العلوي الأيسر من الشاشة. اضغط على "الإعدادات" وفي أسفل الصفحة سيكون هناك مفتاح يمكنك إيقاف تشغيله لتعطيل "ساعدني في إنشاء قائمة".

ولكن إليك الشيء الغريب؛ هذا المفتاح متاح فقط في إصدار لاحق من تطبيق Keep لنظام أندرويد، الإصدار 2.24.332.02.90، ولم يصل هذا الإصدار بعد إلى هاتف Pixel 6 Pro الخاص بي، ويبدو أن الإصدار الثاني المزود بمفتاح التبديل قد تم طرحه على عدد قليل من الأجهزة فقط، لحسن الحظ، لا يلزم هذا الإصدار لتشغيل ميزة "ساعدني في إنشاء قائمة" على تطبيق Google Keep لنظام أندرويد.



