شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تحتاج معرفته عن تطبيق Essentials الجديد من جوجل.. وأبرز مميزاته والان مع تفاصيل الخبر

تعمل شركة جوجل على إنشاء تطبيق سطح مكتب جديد يسمى Essentials والذي يضم بعض خدمات جوجل، مثل الرسائل والصور، ويتضمن روابط لتنزيل العديد من الخدمات الأخرى، وسيتم تضمين التطبيق مع العديد من أجهزة الكمبيوتر المحمولة الجديدة التي تعمل بنظام Windows.

وفقا لإعلان جوجل، يتيح لك تطبيق Essentials "اكتشاف وتثبيت العديد من أفضل خدمات جوجل"، ويتيح لك تصفح Google Photos بالإضافة إلى إرسال واستقبال رسائل Google في التطبيق، ولم يتم الإعلان عن قائمة كاملة بالتطبيقات بعد، لكن فن إعلان Google يعرض أيقونات بما في ذلك Google Sheets وGoogle Drive وNearby Share وGoogle One (يتم تقديم نسخة تجريبية مجانية لمدة شهرين من خلال Essentials للمشتركين الجدد).

وتقول جوجل إنك "تتحكم في تجربتك" ويمكنك إلغاء تثبيت أي جزء من Essentials أو البرنامج بالكامل، ولم يتضح بعد ما إذا كنت ستتمكن من تنزيل التطبيق على جهاز الكمبيوتر الحالي لديك، في حالة رغبتك في جعل تجربة Windows الخاصة بك متوافقة مع جوجل.

ويتضمن Essentials أيضًا تطبيق Google Play Games الذي يتيح لك تنزيل ألعاب Android الشهيرة مثل Clash of Clans على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، ويمكنك الوصول إلى Google Play Games من خلال تطبيق Essentials (أو حتى تطبيق HP Omen Gaming Hub)، ولعب الألعاب، ومواصلة تقدمك على جهاز Android باستخدام الألعاب المتوافقة.

وتقول شركة Google إنها ستوفر Essentials لأجهزة الكمبيوتر الأخرى التي تعمل بنظام Windows في المستقبل.