تكنولوجيا: Meta تتوقف عن خطط تطوير نظارة واقع مختلط لمنافسة Vision Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إتجهت شركة Meta لتطوير إصدار جديد من نظارات الواقع الإفتراضي لمنافسة إصدار ابل الحالي Vision Pro، إلا أن أحدث التقارير تؤكد قرار Meta للتوقف عن تطوير هذا الإصدار.

قدمت ابل نظارة الواقع المختلط Vision Pro للأسواق في شهر فبراير الماضي، ولقد أكدت شركة Meta منذ الإعلان الأول عن نظارة ابل على تطوير إصدارها الخاص الذي يأتي للأسواق بمستوى تسعير أقل مقارنة بإصدار ابل مرتفع التكلفة.

ولقد إستهدفت Meta تطوير نظارة للواقع المختلط بسعر أقل من 1000 دولار، لذا أشارت التوقعات إلى أن هذا الإصدار سيمثل قيمة أكبر للمستخدمين.

وفي أحدث التفاصيل التي جاءت من “The Information” أشير إلى أن Meta قامت بالفعل بإلغاء خططها لتطوير نظارة الواقع المختلط، حيث توصل “Mark Zuckerberg” الرئيس التنفيذي للشركة إلى قرار إلغاء النظارة خلال إجتماع عقد مؤخراً لمراجعة عملية تطوير المنتج.

ويوضح التقرير الجديد أن فريق العمل في شركة Meta لم ينجح في الحفاظ على مستوى التسعير المطلوب لهذا الإصدار، بشكل خاص مع إرتفاع تكلفة ألواح micro-OLED المستخدمة في تصنيع نظارة Vision Pro، هذا إلى جانب آداء نظارة ابل الحالي في الأسواق الذي أدى إلى قرار الشركة بالتراجع عن قرار المنافسة في الوقت الحالي.

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