تكنولوجيا: تسريبات تستعرض تصميم هاتف Realme Note 60 ومواصفات هذا الإصدار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصد هاتف Realme Note 60 في عدد من التسريبات التي إستعرضت مواصفات وتصميم هذا الإصدار قبل الإعلان الرسمي خلال الفترة القادمة.

تدعم Realme هاتف Note 60 بشاشة IPS LCD بحجم 6.74 إنش، وجودة عرض HD+، كما تتميز الشاشة بمعدل تحديث 90Hz.

وتقدم Realme شاشة هذا الإصدار بميزة “rainwater smart touch” التي تتيح للمستخدم تنشيط الشاشة حتى مع الأصابع الرطبة، كما يدعم الهاتف معايير IP64 في مقاومة الماء والغبار.

أيضاً يتميز Realme Note 60 بتصميم جديد لوحدة الكاميرة الخلفية التي تتضمن مستشعر رئيسي بدقة 32 ميجا بيكسل والذي يدعم التكبير الرقمي حتى 10 مرات.

ومن المقرر أن يتوفر الهاتف بألوان الأسود والأزرق، كما يأتي بإطار معدني على عكس الإصدار السابق الذي جاء بتصميم من البلاستيك.

ويدعم Note 60 رقاقة معالج Unisoc T612، كما ينطلق الهاتف بذاكرة عشوائية 4 أو 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 أو 128 جيجا بايت.

وينطلق الهاتف قريباً بقدرة بطارية 5000 mAh، وقدرة شحن 10W، وتأتي تقنية إستشعار البصمة في الإطار الجانبي للهاتف، كما يضم الهاتف كاميرة سيلفي بدقة 5 ميجا بيكسل.

ومن المقرر أن يتوفر النموذج الرئيسي من هاتف Note 60 بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام وسعة 64 جيجا بايت بسعر 90 دولار.

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