تكنولوجيا: تحديث Snapchat يضيف أخيرًا دعم أصلي لأجهزة iPad ولكن هناك مشكلة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يبدو ان آخر تحديث لتطبيق Snapchat لنظام iOS يوفر أخيرًا دعمًا أصليًا لجهاز iPad، لذلك إذا كنت تستخدم أحد أجهزة أبل اللوحية، فيجب أن تتمتع بتجربة أكثر سلاسة.

لا يقتصر الأمر على حقيقة أن Snapchat سيملأ الآن شاشة جهاز iPad بالكامل، ولكن سيحصل المستخدمون على مساحة أكبر عند التقاط اللقطات.

كما يمكن الآن لمستخدمي Snapchat على iPad رؤية المزيد من الأصدقاء في علامتي التبويب الثانية والرابعة. بالإضافة إلى ذلك، لا توجد أي تغييرات جديدة مدرجة في التحديث، كما ذكر Snapchat في سجل التغييرات: “لا يزال هو نفس Snapchat الذي تعرفه وتحبه، ولكن هذه المرة على الشاشة الكبيرة.”

ومع ذلك، لسوء الحظ، هناك تحذير واحد كبير: لا يمكن تشغيل Snapchat إلا في الوضع الرأسي على أجهزة iPad.

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