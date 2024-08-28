تكنولوجيا: هاتف Phantom Ultimate 2 يقدم رؤية جديدة لمستقبل الهواتف القابلة للطي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Tecno عن نموذج هاتف Phantom Ultimate 2 الذي يدعم الطي الثلاثي والذي يقدم رؤية جديدة لمستقبل الهواتف القابلة للطي.

يرتكز هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 6 على مفصل واحد يربط بين اثنان من ألواح الشاشة، بينما يأتي هاتف Phantom Ultimate 2 باثنان من المفاصل ليربط بين ثلاثة من ألواح الشاشة.

ويضم Phantom Ultimate 2 شاشة خارجية بحجم 6.48 إنش، كما يتميز بتصميم نحيف جداً بسماكة 11مم، وهو تصميم مذهل مع دعم هذا الإصدار للطي الثلاثي، حيث جاء هاتف Honor Magic V3 بسماكة 9مم فقط إلا أن هذا الإصدار يدعم طي شاشة واحدة على عكس إصدار Tecno.

ويدعم غطاء البطارية المميز بسماكة 0.25مم هذا التصميم النحيف للهاتف، أيضاً عند فتح الشاشة يتحول الهاتف إلى جهاز لوحي بحجم 10 إنش وأبعاد 4:3، وهو حجم أكبر للشاشة المميزة للإصدارات الحالية من الهواتف القابلة للطي التي تتميز بحجم 7 إنش غالباً.

ولا يقتصر براعة هذا النموذج من هاتف Phantom Ultimate 2 على التصميم فقط، حيث تعزز Tecno أيضاً آلية التفاعل في الهاتف، فعند تدوير الهاتف إلى الوضع الأفقي وتثبيت اللوحة الخارجية على سطح المكتب تظهر لوحة مفاتيح إفتراضية على الشاشة لدعم المستخدم بتجربة تحاكي الحاسب المحمول.

وتؤكد Tecno على أن مفصل الهاتف يتمتع بتصميم قوي جداً ليدعم الطي حتى 300000 مرة، مع خفض نسبة التجعد في الشاشة عند الطي.

أيضاً تقدم Tecno تحسينات في برامج Phantom Ultimate 2، حيث تتكيف الرموز والواجهة مع إتجاه الهاتف بين الوضع الأفقي والرأسي، أيضاً يمكن للهاتف أن يدعم اثنان من المستخدمين في جانبي الشاشة، وهي تجربة جيدة عند إستخدام ميزة الترجمة في الوقت الفعلي بين اثنان من المستخدمين.

يذكر أن Tecno لم تقدم تفاصيل أكثر حول هذا النموذج من الهواتف التي تدعم الطي الثلاثي، إلا أن الهاتف يظهر في الصور الرسمية بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية بتصميم يحاكي كاميرة Huawei Mate XS، أيضاً لم تؤكد الشركة على موعد لإنتقال هاتف Phantom Ultimate 2 إلى مرحلة التنفيذ والإنتاج الضخم حتى الآن.

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