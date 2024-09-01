شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: التفاصيل الكاملة لشهادة "كراود سترايك" أمام مجلس النواب الأمريكي بسبب العطل العالمى والان مع تفاصيل الخبر

سيدلي أحد كبار المسئولين التنفيذيين في شركة CrowdStrike للأمن السيبراني بشهادته أمام اللجنة الفرعية بمجلس النواب الأمريكي في 24 سبتمبر بشأن تحديث برنامج الشركة الخاطئ الذي تسبب في انقطاع تكنولوجيا المعلومات على مستوى العالم.

قالت اللجنة إن آدم مايرز، نائب الرئيس الأول لعمليات مكافحة الخصوم في CrowdStrike، سيدلي بشهادته أمام اللجنة الفرعية للأمن السيبراني وحماية البنية التحتية بمجلس النواب.

وقال النائب مارك جرين، الذي يرأس اللجنة: "بالنظر إلى التأثير الكبير الذي أحدثه تحديث برنامج CrowdStrike الخاطئ على الأمريكيين والقطاعات الحيوية للاقتصاد - من الطيران إلى الخدمات الطبية - يجب علينا استعادة الثقة في تكنولوجيا المعلومات التي تدعم الخدمات التي يعتمد عليها الأمريكيون يوميًا". لجنة الأمن الداخلي.

وكانت اللجنة قد أرسلت رسالة في يوليو إلى الرئيس التنفيذي لشركة CrowdStrike، جورج كورتز، تطلب منه الإدلاء بشهادته بشأن انقطاع التكنولوجيا العالمي الأسبوع الماضي.

وأدى حادث 19 يوليو إلى إلغاء رحلات جوية في جميع أنحاء العالم وأثر على الصناعات في جميع أنحاء العالم بما في ذلك البنوك والرعاية الصحية وشركات الإعلام وسلاسل الفنادق، أدى الانقطاع إلى تعطيل خدمات الإنترنت، مما أثر على 8.5 مليون جهاز يعمل بنظام التشغيل Microsoft Windows.

تعهدت شركة دلتا إيرلاينز بفتح علامة تبويب جديدة باتخاذ إجراءات قانونية بعد أن قالت إن انقطاع الخدمة أجبرها على إلغاء 7000 رحلة أثرت على 1.3 مليون مسافر على مدار خمسة أيام وكلفتها 500 مليون دولار، رفضت شركة CrowdStrike ادعاء شركة دلتا، وفتحت علامة تبويب جديدة يجب إلقاء اللوم عليها في الاضطرابات الهائلة في الرحلات الجوية.