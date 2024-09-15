شكرا لقرائتكم خبر عن التشيك توصي بتقديم جميع المساعدات الضرورية إلى أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال رئيس هيئة الأركان التشيكي، كاريل ريكا، إن الحلفاء يجب أن يقدموا لأوكرانيا جميع المساعدات الضرورية، سواء تتعلق بالتدريب أو إمداد أسلحة أو معدات عسكرية أخرى.

جاء ذلك خلال كلمته أمام اجتماع اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي(ناتو)، في براغ. اجتماع رؤساء الأركان للدول الأعضاء بالناتو وحث رئيس التشيك رؤساء أركان دول الناتو، على أن يتسموا بالجرأة، والانفتاح في تقديم استنتاجاتهم وتوصياتهم، بحيث تفهم على المستوى السياسي.



وهذه المرة الأولى، التي يجتمع فيها رؤساء الأركان العامة للدول الأعضاء بالناتو، في جمهورية التشيك في لقاء حضره حوالي 350 مندوبًا أجنبيًا.

ويتضمن جدول الأعمال أيضا مناقشة الوضع الأمني الحالي في أوروبا وخطط الدفاع وتنفيذ قرارات قمة الناتو، التي عقدت يوليو الماضي في واشنطن.