شكرا لقرائتكم خبر عن "مكافحة المخدرات" تستعرض جهود المملكة في تعزيز حصانة المجتمع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضمن حملة (وطننا أمانة)، اختممت المديرية العامة لمكافحة المخدرات مشاركتها بمعرض للتوعية بأضرار المخدرات والمؤثرات العقلية، بمركز الأمير سلطان بن عبد العزيز في محافظة الرس.

واستعرضت مكافحة المخدرات، جهود المملكة في تعزيز حصانة المجتمع من آفة المخدرات بالقبض على مهربيها ومروجيها. الوقاية من جرائم المخدرات كما قدمت محاضرة توعوية عن الوعي الأمني، للوقاية من جرائم المخدرات.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات. الإبلاغ عن مروجي المخدرات ويمكن التواصل من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995).

كما يمكن الإبلاغ عبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

