تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن قدرة الشحن في هاتف Galaxy S24 FE

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يعود هاتف Galaxy S24 FE للأضواء من جديد في أحدث التسريبات التي تكشف اليوم عن تفاصيل قدرة الشحن في هذا الإصدار.

رصد هاتف Galaxy S24 FE في منصة “TDRA” وقاعدة بيانات “TUV Rheinland”، ولقد كشفت الأخيرة عن دعم الهاتف لتقنية الشحن السريع بقدرة 25W، كما أشارت التفاصيل إلى دعم الهاتف لتقنية الشحن اللاسلكي بقدرة 9W، وهي قدرة أقل من إصدار الشركة السابق Galaxy S23 FE الذي جاء بميزة الشحن اللاسلكي بقدرة 15W.

أيضاً أوضحت التسريبات التي جاءت من TUV أن الهاتف يتوفر بعدد 7 من النماذج هم SM-S721B/DS، وSM-S721B، وSM-S721N، وSM-S721Q، وSM-S721U، وSM-S721W، وأيضاً SM-S7210، حيث تختلف النماذج وفقاً للأسواق.

ومن المتوقع أن يتوفر نموذج SM-S721B في الأسواق العالمية، بينما يتوفر نموذج SM-S721U في سوق الولايات المتحدة.

ويأتي نموذج (SM-S721B/DS) الخاص بالأسواق العالمية بميزة دعم تقنية Wi-Fi 6E بالأنماط الثنائية 2.4GHz و5GHz، كما يدعم الهاتف تقنية البلوتوث 5.3، والإتصال بشبكات 5G.

كما يأتي الهاتف بأبعاد 162 في 77.3مم، أيضاً يتميز Galaxy S24 FE، ومن المقرر أن يتضمن الهاتف نموذج بسرعة أقل من رقاقة Exynos 2400 التي قدمت في هاتفي Galaxy S24 وGalaxy S24 Plus.

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