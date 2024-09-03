تكنولوجيا: محول سفر جديد 4 في 1 بقوة 65 واط من Anker يظهر في صورة مسربة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يشاع أن شركة Anker تعمل على محول سفر جديد 4 في 1 بقوة 65 واط. ويبدو أن أحدث طراز، الموضح في صورة مسربة، أكثر تعقيدًا بكثير من الملحقات القديمة مثل Anker PowerExtend USB Plug International Power Adaptor.

كما يبدو أن محول السفر الـ 4 في 1 متوافق مع مجموعة من المقابس في جميع أنحاء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين.

يُقال إن المقابس المدعومة هي من النوع A و B و C و G و I. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للملحق أن يناسب منافذ النوع B و E و F و G و I بفضل المسامير القابلة للسحب التي يتم التحكم فيها بواسطة أشرطة التمرير.

ووفقًا لمنشور Reddit من u/joshuadwx، يبلغ الحد الأقصى للإنتاج في الولايات المتحدة 1250 واط، بينما يزيد الإنتاج في الاتحاد الأوروبي والصين إلى 2300 واط.

يحتوي المحول أيضًا على منفذ PowerIQ 3.0 USB-C بقوة 65 واط ومنافذ PowerIQ USB-C و USB-A بقوة 15 واط.

وعند استخدام مخارج USB متعددة في وقت واحد، يوفر USB-C الأساسي 45 واط ويتشارك الاثنان المتبقيان في الطاقة 15 واط.

يقال إن الملحق يحمل رقم الموديل A9213، بقياس 8.6 × 6.6 × 6.6 سم (~3.4 × 2.6 × 2.6 بوصة) ووزنه 305 جم (~0.7 رطل). يمكن العثور على جهاز مماثل برقم الطراز A9212 على موقع الشركة الإلكتروني الخاص بـ Singapore.

يبقى أن نرى ما إذا كان من الممكن إطلاق محول السفر Anker 4-in-1 65W في أسواق مثل أمريكا الشمالية أو أوروبا وبأي سعر، أو متى يمكن ذلك.

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