تكنولوجيا: شاومي تعمل على جهاز بنك طاقة جديد مزود بكابل USB-C مدمج

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يبدو أن شاومي تعمل على جهاز بنك طاقة جديد بقوة 10000 مللي أمبير بقدرة 33 واط مع كابل USB-C مدمج.

فقد تم رصد الملحق برقم الطراز PB1033MI في قاعدة بيانات للمنتجات الحاصلة على الشهادة الإلزامية الصينية (CCC أو 3C).

من المتوقع أن يكون جهاز بنك الطاقة الذي تبلغ سعته 10000 مللي أمبير مشابهًا لجهاز الطاقة من شاومي الذي تبلغ سعته 20000 مللي أمبير مع كابل USB-C مدمج تم إطلاقه في وقت سابق من هذا العام.

يشير إدخال قاعدة البيانات إلى أن النموذج الجديد سيوفر ما يصل إلى 33 واط من الطاقة عبر مخرجين، ومن المفترض أن يكون كابل USB-C ومنفذ USB-C مثل الطراز الأقدم.

هناك منفذ آخر، ربما USB-A، والذي يوفر ما يصل إلى 22.5 واط. ومع ذلك، فإن كيفية توزيع الطاقة عند استخدام مخرجات متعددة في وقت واحد تحتاج إلى توضيح.

يقال ايضًا ان جهاز بنك الطاقة سيتم إعادة شحنه بقوة 30 واط، على الرغم من أنه يجب تحديد الوقت المستغرق لإعادة شحن الجهاز بالكامل.

ليس من الواضح متى سيتم إطلاق الجهاز في الصين وبأي سعر.، ويبقى أن نرى ما إذا كان سيتم طرح هذا الملحق في الأسواق العالمية أم لا.

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