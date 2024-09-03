تكنولوجيا: هاتف OnePlus 13 قد يصل في أقرب وقت من شهر أكتوبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - وفقًا لتقرير جديد، يمكن أن تقوم OnePlus بإصدار OnePlus 13 في وقت مبكر من شهر أكتوبر، أي قبل التوقعات بكثير.

يتم إطلاق هاتف OnePlus الرائد الجديد في الأشهر الأولى من كل عام جديد، ولكن هذا التاريخ يعود ببطء نحو نهاية العام السابق.

على سبيل المثال، ظهر هاتف OnePlus 12 لأول مرة في الصين في ديسمبر 2023 قبل أن يشق طريقه إلى السوق العالمية في يناير، لكن هذا العام قد يتحرك بشكل أكبر بكثير.

ويدعي المصدر Digital Chat Station أن OnePlus تخطط لإطلاق OnePlus 13 في الصين في أقرب وقت من أكتوبر2024، وربما تقترب من نوفمبر.

يمكن أن يتماشى هذا مع خطط كوالكوم لإطلاق Snapdragon 8 Gen 4 في شهر أكتوبر، نظرًا لأن الرائد السنوي لشركة OnePlus غالبًا ما يكون من أوائل الشركات التي تظهر لأول مرة مع الشريحة.

ومع ذلك، لا توجد معلومات حول كيفية تأثير هذا التوقيت على الإطلاق العالمي لـ OnePlus 13.

يشاع أن OnePlus 13 سيتم إطلاقه ببطارية ضخمة تبلغ 6000 مللي أمبير، ومستشعر بصمات الأصابع بالموجات فوق الصوتية، وتصميم جديد، وبعض ترقيات الكاميرا.

المصدر