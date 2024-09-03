تكنولوجيا: تسريب هاتف HMD Hyper بألوان جديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لقد رأينا أول تسريب لجهاز HMD Hyper القادم الشهر الماضي مع قائمة مواصفات مفصلة جدًا مصحوبة بصورة للجهاز باللون الأصفر.

وشارك نفس المصدر @smashx_60 على موقع X.com الآن صور إضافية للجهاز القادم بألوانه الرسمية الأربعة مع بعض توضيحات المواصفات الجديدة.

تم وصف HMD Hyper على أنه خليفة لهاتف Nokia X30 الذي تم إطلاقه في عام 2022 ولكن بتصميم أكثر انسجامًا مع HMD Skyline الذي يتميز بمزيج من الخطوط المنحنية والزوايا الحادة.

سنرى أيضًا ثلاثة ألوان إضافية بجانب اللون الأصفر الذي تم تسريبه سابقًا. وتشمل هذه الإصدارات والأحمر والرمادي والازرق.

ووفقًا للتسريب، من المحتمل أن يتميز الجهاز بإطار معدني وظهر زجاجي. كما سيحصل HMD Hyper على شاشة OLED مقاس 6.55 بوصة (FHD + 120 هرتز) مع كون الجزء الجديد عبارة عن كاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل مع ضبط تلقائي للصورة وتسجيل فيديو بدقة FHD.

من المتوقع أن يتميز الإصدار ​​​​القادم بشريحة Snapdragon 6 Gen 1 من كوالكوم مع ذاكرة عشوائية (RAM) بسعة 8 جيجابايت وتخزين 256 جيجابايت والتي ستكون قابلة للتوسيع.

ومن المتوقع أن يحتوي الجزء الخلفي على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع OIS إلى جانب عدسة مقربة بدقة 13 ميجابكسل وعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل.

ومن المتوقع أيضًا أن تقدم HMD Hyper بطارية تبلغ سعتها 4700 مللي أمبير مع شحن بقوة 33 واط بالإضافة إلى معيار IP54 ومكبرات صوت استريو واتصال Bluetooth 5.2 و Wi-Fi 5 و NFC.

المصدر