تكنولوجيا: هاتف هواوي ثلاثي الطي ينطلق قريباً بعلامة Mate XT التجارية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كُشِف اليوم عن العلامة التجارية المميزة لهاتف هواوي ثلاثي الطي والذي ينطلق قريباً للأسواق بعلامة Mate XT التجارية.

تستعد العملاق الصيني هواوي لإطلاق أول إصدار من الهواتف المميزة بتصميم ثلاثي الطي للأسواق في حدث يعقد في 10 من سبتمبر.

ولقد كشفت هواوي عن عنوان هذا الإصدار في مقطع تشويقي نشر اليوم، والذي أكد على إنضمام هذا الإصدار بعلامة Mate XT التجارية قريباً لسلسلة هواتف Mate.

ويأتي هاتف Mate XT كجزء من “Ultimate Design” الذي يعد أعلى خط إنتاج من هواوي، والذي يتضمن هاتف Porsche Design الذي قدم في 2022.

من جانب أخر يشير مقطع الفيديو التشويقي إلى أن هذا الإصدار يستهدف التركيز على تسجيل مقاطع الفيديو، مع إمكانيات التكبير المستمر.

يذكر أن التسريبات التي جاءت حتى الآن لم تقدم الكثير من التفاصيل حول تصميم Mate XT، إلا أن التوقعات تشير إلى أن الهاتف سيضم شاشة تصل إلى حجم 10 إنش، لذا نترقب تفاصيل أكثر حول هذا الإصدار خلال الفترة القادمة.

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