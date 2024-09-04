تكنولوجيا: إستعراض لجهاز الحاسب Lenovo Legion Pro 7i Gen 9

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت لينوفو للأسواق جهاز Legion Pro 7i Gen 9 بتصميم ومواصفات تهدف بشكل رئيسي لدعم المستخدم بأقوى آداء في الألعاب، وفي السطور القادمة نستعرض المميزات المقدمة في هذا الإصدار.

تجمع لينوفو في Legion Pro 7i Gen 9 كافة التكوينات التي يحتاج إليها المستخدم في المهام الثقيلة مثل مهام تطوير نماذج 3D، أو تشغيل الألعاب التي تحتاج لآداء قوي في جهاز الحاسب المحمول.

التصميم

يظهر جهاز Legion Pro 7i 16 بنفس لغة التصميم المميزة للإصدارات السابقة من السلسلة، وهو تصميم يستهدف بشكل رئيسي إبهار المستخدمين من اللاعبين المحترفين، حيث يتميز بتصميم معدني أنيق من الألومنيوم مع شعار “Legion” على الغطاء الخلفي للجهاز.

كما يضم الجهاز كاميرة ويب بدقة 1080 بيكسل بغالق لحماية خصوصية المستخدم، والتي تأتي مدمجة في الإطار العلوي للجهاز، مع ميكروفونات في محيط العدسات.

ويضم الجهاز شاشة بحجم 16 إنش، مع إطار نحيف في محيط الشاشة مثالي مع تشغيل الألعاب أو مهام إنشاء نماذج ثلاثية الأبعاد، حيث يدعم هذا التصميم تركيز المستخدم بشكل أكبر، أيضاً يأتي جزء من الإطار بتصميم من البلاستيك إلا أنه لا يؤثر على التصميم المتين للجهاز.

كما يضم الجهاز لوحة مفاتيح RGB رائعة مع لوحة أرقام، هذا إلى جانب شريط مضئ في قاعدة الجهاز يقدم لمسة نهائية مميزة بإنعكاس رائع للأضاءة على سطح المكتب.

أيضاً تقدم لينوفو نظام تهوية ممتاز في Legion Pro 7i 16، حيث يتضمن الجهاز عدد من فتحات التهوية في الجزء السفلي وجوانب الجهاز.

ولدعم المستخدم بأعلى كفاءة في المهام المختلفة تقدم لينوفو الجهاز بعدد من المنافذ، حيث يضم الجانب الأيسر منفذ USB-A 3.2 Gen 1، ومنفذ USB-C 3.2 Gen 2، وفي الجانب الأيمن يضم الجهاز مدخل للسماعات، وميكرفون، ومنفذ USB-A.

ولا تنتهي المنافذ المقدمة في هذا الإصدار على جانبي الجهاز، حيث يضم الجزء الخلفي من الجهاز مجموعة أخرى من المنافذ لدعم المستخدم بتجربة سلسة في توصيل الملحقات والأسلاك الخاصة بالشحن دون أن تعيق تجربة المستخدم عند تشغيل الألعاب.

ويضم الجزء الخلفي من الجهاز اثنان من منافذ USB-A، ومنفذ HDMI 2.1، ومنفذ USB-C، ومنفذ RJ45 (Ethernet) لإتصال سريع بشبكة الإنترنت عند تشغيل الألعاب.

وتعد الإضاءة في لوحة مفاتيح Legion Pro 7i 16 واحدة من أبرز النقاط التي تميز هذا الإصدار، حيث يقدم الجهاز إضاءة RGB مخصصة لكل مفتاح بتجربة إستثنائية، حيث تقدم لينوفو ملفات تعريف لتخصيص الإضاءة عبر Lenovo Vantage في قسم “Spectrum” الذي يقدم 6 ملفات تعريفية لتخصيص الإضاءة.

أيضاً يمكن تخصيص الإضاءة للشريط في الجزء السفلي من الجهاز، مع إمكانية التبديل السريع إلى الملف التعريفي التالي للإضاءة عبر زر Fn وشريط المسافة في الجزء السفلي من لوحة المفاتيح.

كما تتميز لوحة المفاتيح بمسافة إنتقال 1.5مم بين المفاتيح، وهي مسافة إنتقال رائعة في تجربة الألعاب، مع تجربة مرنة وسريعة للمفاتيح في الإدخال في الألعاب أو عند الكتابة بشكل عام.

وتأتي لوحة اللمس في الجهاز دون الأزرار الكبيرة، كما تتميز بحجم 4.7 إنش، وهو تصميم طويل إلا أنه لن يعيق تجربتك في الألعاب.

الشاشة

لا تكتمل تجربة المستخدم في تشغيل الألعاب أو إنشاء نماذج 3D إلا مع شاشة تتضمن كافة المميزات المطلوبة، ولقد كانت الشاشة واحدة من نقاط التسويق الرئيسية لجهاز Legion Pro 7i 16، حيث تأتي الشاشة بحجم 16 إنش، وجودة عرض 2K WQXGA أو بدقة 2560 في 1600 بيكسل.

وتدعم الشاشة معايير DisplayHDR 400، كما تتكامل مع تقنية Dolby Vision، وتدعم خفض تأثير الإضاءة الزرقاء لراحة العين في جلسات الألعاب الطويلة.

كما تتوافق الشاشة مع تقنية G-Sync من NVIDIA لذا لن يواجه المستخدم مشكلة تمزق الشاشة في الألعاب المميزة بالوتيرة السريعة، أيضاً تتكامل تجربة المستخدم في تشغيل الألعاب بمعدل تحديث للإطارات 240Hz، بميزة الضبط التكيفي لتحديث الإطارات.

الشاشة تأتي أيضاً بطلاء مضاد للتوهج، لذا لن يواجه المستخدم أي مشكلة في تشغيل الألعاب في أي وقت على مدار اليوم وأي مكان حتى مع سطوع ضوء النهار، كما يدعم إنخفاض تأثير الضوء الأزرق في العمل على الشاشة لساعات دون إرهاق العين.

الآداء

حرصت لينوفو على دعم هذا الإصدار بأفضل التكوينات، حيث يأتي الجهاز برقاقة Intel Core i9 14900-HX وهو واحد من أسرع المعالجات في الكثير من المهام من التصفح وتعدد المهام وإنشاء نماذج 3D، وعرض الوسائط المختلفة.

ويتميز المعالج بعدد 24 من الأنوية و32 thread لذا سيقدم آداء سلس ورائع في تعدد المهام، مع سرعة تصل إلى 5.8GHz، لذا ستجد سرعة مذهلة في البرامج التي تتطلب آداء قوي من المعالج مثل Photoshop على سبيل المثال.

أيضاً لن تواجه مشكلة في فتح الكثير من علامات التبويب في المتصفح مع تشغيل برامج مثل Photoshop وXbox في الشاشة الخلفية، حيث ستتمع بتبديل سلس وسريع بين البرامج النشطة وأيضاً بين علامات التبويب.

لذا يتمتع الجهاز بآداء ثابت ومذهل في المهام المختلفة، مع كرت الشاشة GeForce RTX 4090، الذي يقدم أعلى آداء في تشغيل الألعاب والتصفح أيضاً بآداء سلس وسريع، كما يحقق الإستفادة من تقنيات NVIDIA، وأيضاً يأتي الجهاز بكرت شاشة متصل مع آداء سلس في التبديل بين كرت الشاشة المتصل وكرت الشاشة المنفصل عبر تقنية “Advanced Optimus” وفقاً لإستخدام اللاعب لتوفير شحن البطارية.

ويدعم الجهاز ذاكرة عشوائية 32 جيجا بايت رام في ذاكرة DDR5، وسعة تخزين 1 تيرابايت في سعة SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 NVMe.

البطارية

يضم الجهاز بطارية 99.9Wh وهي أعلى سعة للبطارية المقدمة في هذه الفئة من أجهزة الحاسب المحمول المخصصة للألعاب، كما أن الجهاز يدعم تقنية الشحن السريع ليصل من صفر إلى نسبة 80% خلال 30 دقيقة فقط، إلا أن الإضاءة بمؤثرات RGB ستؤدي إلى إستنفاذ سريع للبطارية مع تشغيل الألعاب، إلا أنه يأتي بعمر تشغيل أطول مقارنة بإصدار لينوفو السابق من السلسلة.

الصوتيات

يضم الجهاز اثنان من السماعات بتقنية Harman بنظام صوتي مبهر مع مضخم للصوتيات بتقنية ذكية يقدم آداء صوتي مبهر في الألعاب، ويدعم هذه التجربة الغامرة الموقع المميز للسماعات الموجه لأسفل، مع صوتيات واضحة دون أي تشويش بمستوى مرتفع للصوتيات، لذا ستحظى بتجربة صوتية غامرة.