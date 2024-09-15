تكنولوجيا: قيمة إستبدال البطارية في هواتف iPhone 16 Pro ترتفع بنسبة 20%

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة ابل مؤخراً عن رسوم إستبدال البطارية في الإصدارات الجديدة من هواتف الأيفون، والتي كشفت عن زيادة بنسبة 20% في قيمة إستبدال البطارية في هواتف iPhone 16 Pro.

كشفت صفحة “iPhone Repair & Service” الرسمية الخاصة بشركة ابل عن التغييرات الملحوظة في تكلفة إجراء الإصلاحات في سلسلة هواتف iPhone 16 Pro.

ولقد حددت المتاجر الرسمية لشركة ابل في سوق الولايات المتحدة تكلفة إستبدال البطارية في إصدارات iPhone 16 Pro أو iPhone 16 Pro Max بقيمة 119 دولار.

وتؤكد هذه التفاصيل على إرتفاع تكلفة إستبدال البطارية في هواتف iPhone 16 Pro بنسبة 20% مقارنة بهواتف iPhone 15 Pro، حيث تم تحديد تكلفة إستبدال البطارية في هذه الإصدارات بقيمة 99 دولار.

أيضاً من المتوقع أن تختلف أسعار إستبدال البطارية من مركز خدمة إلى أخر من بين المراكز المعتمدة من شركة ابل.

من جانب أخر تصل تكلفة إستبدال البطارية في هواتف iPhone 16 إلى 99 دولار، كما يحصل مشتركي خدمة “AppleCare+” على ميزة إستبدال مجاني لبطارية الإصدارات الجديدة من هواتف الأيفون، شرط أن ينخفض عمر البطارية عن نسبة 80%.

يذكر أن ابل قدمت الإصدارات الأربعة من سلسلة iPhone 16 بسعة أكبر في البطاريات، كما تم إعادة تصميم الهواتف في الجزء الداخلي لتشتيت الحرارة بكفاءة أعلى وذلك بهدف تحسين العمر الإفتراضي للهواتف.

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