شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مؤتمر ابل للكشف عن ايفون 16 .. كل ما أعلنت عنه شركة Apple والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى للتو مؤتمر ابل "It’s Glowtime"، وفي حين كان ايفون 16 هو الحدث الرئيسي لعرض اليوم، كان لدى Apple العديد من الإعلانات الأخرى لتشاركها، بما في ذلك بعض الإضافات الجديدة لمجموعات الساعات الذكية وAirPods.

وفيما يلي جميع الإعلانات الأكبر من مؤتمر ابل:

الكشف عن هواتف آيفون 16 بأزرار جديدة



ايفون 16

بالإضافة إلى وراثة Action Button الخاص بهاتف iPhone 15 Pro، يأتي هاتفا iPhone 16 و16 Plus الآن مزودين بزر جديد سهل الاستخدام يشبه الكاميرات الرقمية ذات العدسة الأحادية العاكسة والذي يمكنك استخدامه لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو بالإضافة إلى ضبط الإعدادات، كما أنهما مزودان بكاميرات خلفية مكدسة فوق بعضها البعض تدعم تسجيل الفيديو المكاني للعرض على Apple Vision Pro.

يحتوي هاتف iPhone 16 على معالج A18 أسرع للتعامل مع ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة القادمة إلى الجهاز، ويبدأ سعر iPhone 16 مقاس 6.1 بوصة من 799 دولارًا و899 دولارًا لإصدار 6.7 بوصة Plus، وهي متوفرة باللون الأبيض والأسود والأخضر والوردي والأزرق وتبدأ الشحن في 20 سبتمبر.



ايفون 16 برو

يأتي iPhone 16 Pro وPro Max بشاشات أكبر قليلاً، حيث يتميز طراز Pro الأساسي بشاشة مقاس 6.3 بوصة (بدلاً من 6.1 بوصة)، بينما يحتوي Pro Max على شاشة مقاس 6.9 بوصة (بدلاً من 6.7 بوصة).

وتمامًا مثل iPhone 16 الأساسي، تأتي مجموعة Pro أيضًا بزر التقاط جديد، كما تحتوي على شريحة A18 Pro مطورة، حيث تمتلك نسخة Pro Max "أفضل عمر بطارية iPhone على الإطلاق"، وفقًا لشركة Apple.

على عكس طراز العام الماضي، يحصل كلا الهاتفين - وليس فقط Pro Max - على نفس الكاميرا المقربة 5x بتصميم "tetraprism"، إلى جانب مستشعر فائق الاتساع بدقة 48 ميجابكسل وكاميرا "Fusion" بدقة 48 ميجابكسل. تأتي هواتف iPhone من المستوى الاحترافي باللون الذهبي والأسود والأبيض والتيتانيوم "الطبيعي" (الرمادي). يكلف iPhone 16 Pro 999 دولارًا، بينما يكلف Pro Max 1199 دولارًا.

وستكون المنتجات متاحة للطلب المسبق يوم الجمعة وفي المتاجر في 20 سبتمبر.



ذكاء بصري

جميع طرز آيفون 16 جاهزة لذكاء ابل — ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة التي ستطلقها ابل في الإصدار التجريبي الشهر المقبل باللغة الإنجليزية، تتضمن هذه الميزات القدرة على البحث عن الصور في مكتبتك من خلال وصفها وإنشاء رموز تعبيرية مخصصة.

ومع ذلك، تعمل ابل أيضًا على تجهيز زر التحكم في الكاميرا في ايفون 16 بميزة جديدة تسمى الذكاء البصري، والتي ستبحث تلقائيًا عن الأشياء التي تلتقط صورًا لها، يمكنك أيضًا استخدامها لأداء إجراءات، مثل التقاط صورة لملصق حفل موسيقي وإضافتها بسهولة إلى التقويم الخاص بك.

Apple Watch Series 10

تتميز ساعة Apple Watch Series 10 بأنحف شكل حتى الآن، إلى جانب شاشة OLED أكبر بزاوية عريضة تقول Apple إنها أكثر سطوعًا بنسبة 40 بالمائة عند عرضها بزاوية، كما أنها قادرة على اكتشاف علامات انقطاع النفس أثناء النوم عن طريق قياس اضطرابات التنفس أثناء النوم، تحتوي الساعة الجديدة أيضًا على مستشعر عمق ودرجة حرارة الماء مدمج.

يأتي الجهاز الجديد بلمسة نهائية من الألومنيوم المصقول باللون الأسود، مع خيارات غير لامعة للذهب الوردي والفضي أو لمسة نهائية من التيتانيوم المصقول تقول Apple إنها أخف بنسبة 20 بالمائة من Series 9، تبدأ أسعار ساعة Watch Series 10 من 399 دولارًا وستتوفر في 20 سبتمبر.



Watch Ultra

لم تحصل ساعة Watch Ultra على أي تحديثات رئيسية خلال هذا الحدث، لكن Apple أعلنت عن لمسة نهائية سوداء ساتانية أنيقة بالإضافة إلى حزام Milanese Loop من التيتانيوم تقول Apple إنه "مصنوع من التيتانيوم المقاوم للتآكل ومصمم للغوص".



AirPods Pro 2

أعلنت Apple أخيرًا عن سماعات AirPods 4، التي تأتي بشريحة H4 جديدة تسمح بجودة صوت أفضل، وتقول Apple إن سماعات الأذن الجديدة هي "أكثر سماعات AirPods راحة" على الإطلاق بتصميمها المفتوح للأذن، كما تأتي مع ميزات مفيدة مثل عزل الصوت ووضع الشفافية.

وتتميز بحافظة شحن أصغر متوافقة مع USB-C مع مكبر صوت، مما يسمح لها بإصدار ضوضاء إذا كنت تحاول تحديد موقعها باستخدام تطبيق Find My. كما تعمل Apple على جلب ميزة إلغاء الضوضاء النشطة إلى سماعات AirPods من الجيل التالي، لكنها أكثر تكلفة، يكلف طراز AirPods الأرخص 129 دولارًا، بينما يكلف الإصدار المزود بميزة إلغاء الضوضاء النشطة 179 دولارًا. سيبدأ شحن كل منهما في 20 سبتمبر.



سماعة ابل

ستصبح AirPods Pro 2 قريبًا أداة مساعدة للسمع

في وقت لاحق من هذا العام، ستوفر Apple AirPods Pro 2 كأداة مساعدة للسمع بدون وصفة طبية، وتطلق Apple ميزتين أخريين تركزان على السمع في AirPods Pro 2، بما في ذلك ميزة مصممة لحماية السمع واختبار سمع بدرجة سريرية. تصبح هذه الميزات متاحة في تحديث برمجي مجاني في أكثر من 100 دولة ومنطقة هذا الخريف.



AirPods Max

تتمتع سماعات AirPods Max أيضًا بمنفذ شحن USB-C

أجرت Apple أيضًا تحديثًا صغيرًا لسماعات AirPods Max التي توضع فوق الأذن. فهي تقدم الجهاز بألوان جديدة واستبدلت منفذ الشحن Lightning بمنفذ USB-C.