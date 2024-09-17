تكنولوجيا: المؤشرات الأولية تكشف عن إنخفاض الطلب على هاتف iPhone 16 Pro مقارنة بهاتف iPhone 16 Plus

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أشار المحلل “Ming Chi-Kuo” إلى إنخفاض الطلب على هاتف iPhone 16 Pro مقارنة بهاتف iPhone 16 Plus.

كان لإصدارات Pro هذا العام النصيب الأكبر من الترقيات والتحسينات، والتي تتضمن رقاقة A18 Pro الجديدة والتي حققت تحسينات لافتة في الآداء مقارنة برقاقة A17 Pro السابقة في إختبارات Geekbench.

ولقد أوضح المحلل “Ming Chi-Kuo” في تقريره الأخير الذي يرتكز على أوقات الشحن لهواتف الأيفون الجديدة، والتي تؤكد على أن هاتف iPhone 16 Plus حقق إرتفاع في نسبة الطلبات بنسبة 48% مقارنة بإصدار Plus السابق.

كما سجل هاتف iPhone 16 إرتفاع في نسبة الطلبات التي تصل إلى 10% مقارنة بنفس الإصدر من العام الماضي، من جابت أخر يسجل هاتف iPhone 16 Pro Max إنخفاض في المبيعات نبسبة 27% مقارنة بإصدار الشركة السابق.

ويأتي هاتف iPhone 16 Pro بنسبة منخفضة في الطلبات بنسبة تصل إلى 16% مقارنة بالإصدار السابق، ولقد إستطاعت ابل تحقيق مبيعات 37 مليون وحدة حتى الآن.

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