تكنولوجيا: تقنية mmWave 5G السريعة لا تزال مقتصرة على هواتف iPhone 16 الأمريكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - طرحت شركة أبل اليوم هواتف iPhone 16 و iPhone 16‌ Plus و iPhone 16 Pro و iPhone 16 Pro‌ Max الجديدة، لكن التحديث لم يوسع نطاق mmWave 5G ليشمل دولًا خارج الولايات المتحدة.

توفر جميع طرازات ‌iPhone 16‌ الأربعة تقنية mmWave 5G في الولايات المتحدة، لكن البلدان الأخرى لا تزال مقصورة على شبكة 5G دون 6 جيجا هرتز.

لقد كانت mmWave 5G حصرية للولايات المتحدة منذ ظهور تقنية 5G لأول مرة مع هاتف iPhone 12 كترقية لـ LTE.

لم تقم شركة أبل بطرح mmWave 5G في بلدان أخرى لأن البلدان الأخرى لم تعتمد إلى حد كبير السرعات الأعلى على نطاق واسع.

توجد شبكات mmWave في دول مثل أستراليا والصين واليابان، ولكنها ليست معيارًا تم تبنيه بالكامل. وفي أستراليا، على سبيل المثال، تتوفر mmWave فقط في مناطق محددة من المدن الكبرى مثل ملبورن وسيدني.

وفي حين توفر تقنية mmWave أعلى سرعات 5G، إلا أنها تقتصر على المناطق الحضرية بسبب قصر مداها وعدم قدرتها على اختراق العوائق.

تعتبر شبكة الجيل الخامس Sub-6 جيجا هرتز أكثر انتشارًا، حتى في الولايات المتحدة، لأنه يمكن استخدامها أيضًا في المناطق الريفية والضواحي.

ومن الجدير بالذكر أن شركة أبل استبدلت هوائي mmWave في طرازات ‌iPhone 16‌ في الولايات المتحدة بزر التحكم في الكاميرا. ولم يعد هناك انقطاع واضح لموجة mmWave، حيث تم دمج الهوائي بدلاً من ذلك في إطار ‌iPhone‌.

لا تمتلك بلدان أخرى هوائي mmWave على الإطلاق، وبدلاً من ذلك لديها فتحة SIM فعلية، وهي ميزة لم تعد موجودة في الولايات المتحدة.

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