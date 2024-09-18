زرع منظّم التدفق الأذيني لطفل عمره 5 سنوات

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

نجح أطباء «مدينة الشيخ خليفة الطبية» في زراعة منظّم التدفق الأذيني من «أوكلوتيك» لمريض يبلغ من العمر خمس سنوات، وذلك في إنجاز هو الأول من نوعه في دولة الإمارات، وأثمر ذلك التدخل عن تحسّن كبير في حالة المريض. وبإشراف وجهود شركة «صحة»، التابعة لمجموعة «بيور هيلث»، أكبر مجموعة للرعاية الصحية في الشرق الأوسط، يرسخ الإنجاز تميز «مدينة الشيخ خليفة الطبية» في مجال رعاية إصابات الأطفال.

وبعد فترة طويلة من الإقامة في المستشفى بسبب تراكم السوائل لفترة طويلة في الصدر بعد جراحة القلب، تطلبت حالة الطفل حلاً متقدماً لتحسين تدفق الدم حول الدورة الدموية.

كما استفادت العملية الناجحة من منظّم التدفق الأذيني، الأداة الخاصة التي يتم زرعها لعلاج المرضى الذين يعانون أمراض القلب الخلقية والأطفال المصابين بارتفاع ضغط الدم الرئوي الحاد.

وشهد المريض تحسناً كبيراً مع تصريف طفيف للصدر، مما سمح بإزالة الأداة بعد ثلاثة أيام فقط من العملية والعودة للحياة الطبيعية بعد أسبوع.

ويعد منظّم التدفق الأذيني الذي جرى توفيره على أساس الاستخدام الرحيم، أداة مهمة للتعامل مع أصعب أمراض القلب الخلقية.

وقال الدكتور رضوان رحمن، استشاري طب الأطفال وأمراض القلب التداخلي في مدينة الشيخ خليفة الطبية، الذي أشرف على العملية: «عبر زرع الأداة المتطورة التي تخلق ثقباً داخل الدورة الدموية، تمكّن فريقنا المختص بعلاج أمراض القلب لدى الأطفال من توسيع نافذة فونتان لتحسين تدفق الدم. وقد سمح هذا لرعاية مريضنا بشكل أكثر فاعلية مما مكن بالشفاء العاجل».

وأضاف الدكتور رضوان: «يقدّم منظّم التدفق الأذيني حلاً أسهل وأكثر فعالية عن طريق توفير منهجية دقيقة ومنضبطة لإنشاء الحجم المطلوب للفتحة والحفاظ عليه. ويشكّل ذلك إنجازاً مهماً ضمن مجال رعاية أمراض القلب لدى الأطفال في دولة الإمارات».

وتبرز عملية الزرع الناجحة في «مدينة الشيخ خليفة الطبية» مكانة المستشفى كرائدة في تبني التكنولوجيا الطبية المبتكرة.

ويؤكد الإنجاز التزام «صحة» بتطوير الرعاية الصحية في المنطقة، وضمان حصول جميع المرضى، صغاراً وكباراً، على أعلى معايير العلاج والرعاية.