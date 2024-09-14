شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف يمكنك تجربة نموذج o1-preview الجديد من OpenAI بنفسك؟ والان مع تفاصيل الخبر

على الرغم من أشهر من التطوير المزعوم، فإن إصدار OpenAI لمشروع Strawberry الأسبوع الماضي كان بمثابة مفاجأة إلى حد ما، حيث يعتقد العديد من المحللين أن النموذج لن يكون جاهزًا قبل أسابيع على الأقل، إن لم يكن في وقت لاحق في الخريف.

وأصبح الطراز الجديد o1-preview، ونظيره o1-mini، متاحين بالفعل للاستخدام والتقييم، وإليك كيفية الحصول على الوصول لنفسك.

ما هو o1؟

لم تخف شركة OpenAI طموحاتها في مجال الذكاء الاصطناعي العام، ويُعد مشروع Strawberry (المعروف الآن باسم "o1") الخطوة التالية للشركة نحو هذا الهدف، إنه الأول في سلسلة جديدة من نماذج "الاستدلال"، "المصممة لقضاء المزيد من الوقت في التفكير قبل الاستجابة"، وفقًا لمنشور إعلان OpenAI، وتمكن هذه الاستراتيجية النموذج من "التفكير في المهام المعقدة وحل المشكلات الأصعب من النماذج السابقة في العلوم والترميز والرياضيات".

وبحسب ما ورد، فإن النماذج تفكر بطريقة تشبه الإنسان، مما يسمح لها "بتحسين عملية تفكيرها، وتجربة استراتيجيات مختلفة، والتعرف على أخطائها"، مع اكتساب الخبرة من خلال التدريب. وفقًا لـ OpenAI، تعمل o1-preview على قدم المساواة مع طلاب الدكتوراه في الفيزياء والكيمياء والأحياء، وتؤدي بشكل مماثل في اختبارات المعايير في تلك المواد.

كما أن o1 بارع في الترميز ومشكلات الرياضيات ، حيث حصل على 83٪ في امتحان تأهيل أولمبياد الرياضيات الدولي (IMO) حيث حصل GPT-4o على 13٪ فقط ووصل إلى النسبة المئوية 89 في مسابقة Codeforces ضد خصوم من البشر.

o1-mini يعتبر إصدار خفيف الوزن من نموذج o1-preview القياسي ويقال إنه أقل تكلفة بنسبة 80% في التشغيل من الإصدار الأكبر، مما يجعله قادرًا بشكل خاص على تحليل الترميز ومهام التوليد.

هل يتوفر o1-preview للتجربة؟

نعم، تم إطلاق نماذج o1-preview في 12 سبتمبر لمشتركي ChatGPT Plus وTeams ، وسيتمكن مستخدمو Enterprise وEducation من الوصول إليها في بداية الأسبوع التالي.

ما مدى أمان o1 ضد الجهات الخبيثة؟

يبدو أن هذا صحيح فقد أفادت التقارير أن شركة OpenAI طورت برنامج تدريب جديد تمامًا للسلامة يستفيد من قدرات الاستدلال المتزايدة للنموذج لجعله أكثر كفاءة في الالتزام بإرشادات السلامة والمحاذاة.

وتشير الشركة إلى أنه في الاختبار، حيث سجل GPT-4o 22 (من 100) في مقاومة محاولات كسر الحماية، وسجل طراز o1 الجديد 84.

كيف يمكنني الوصول إلى o1-preview؟

كما هو الحال مع جميع ميزات الذكاء الاصطناعي التوليدي الجديدة، فإن الإصدار الجديد من o1-preview متاح حاليًا فقط للمشتركين الذين يدفعون ، وإذا كنت ترغب في تجربته بنفسك، فستحتاج إلى الحصول على اشتراك Plus بقيمة 20 دولارًا أمريكيًا شهريًا.

ما عليك سوى الضغط فوق زر الاختيار "خطة الترقية" في أسفل جزء التنقل الأيسر واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإدخال تفاصيل الدفع الخاصة بك.

بمجرد تفعيل اشتراكك، حدد إما o1-preview أو o1-mini من زر اختيار النموذج على الجانب الأيسر من الصفحة الرئيسية لـ ChatGPT ، لاحظ أن الوصول محدود، حتى للمستخدمين الذين يدفعون، مع حد أسبوعي للسعر يبلغ 30 رسالة لـ o1-preview و50 رسالة لـ o1-mini، وتقول OpenAI إنها ستجعل o1-mini متاحًا في النهاية لمستخدمي المستوى المجاني، على الرغم من أن الشركة لم تحدد موعدًا لطرحه بعد.