شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ابل تطرح إصدارات iPad Pro وiPad Air "معاد تجديدها".. ماذا يعنى؟ والان مع تفاصيل الخبر

إذا كنت تسعى للحصول على جهاز iPad بسعر أقل المنتجات فمتاح الان إصدارات iPad Pro وiPad Air المعاد تجديدها وهي عناصر تم استخدامها أو إرجاعها ثم تم منحها بداية جديدة، فيتم فحصها وإصلاحها إذا لزم الأمر وتنظيفها وجعلها تبدو وتعمل وكأنها جديدة، وتأتي مع خصم مقارنة بالأجهزة الجديدة.

بدأت ابل في تقديم إصدارات iPad Pro وiPad Air المعاد تجديدها المعتمدة لعام 2022 على متجرها عبر الإنترنت في الولايات المتحدة لأول مرة على الإطلاق، وتأتي أجهزة iPad المعاد تجديدها ببطارية وغلاف خارجي جديدين تمامًا، حيث متاح الان الحصول على iPad Pro مقاس 11 بوصة من الجيل الرابع (2022) بشريحة M2، أو iPad Pro مقاس 12.9 بوصة من الجيل السادس بشريحة M2، أو iPad Air من الجيل الخامس (2022) بشريحة M1، وجميعها متوفرة بأحجام وألوان تخزين مختلفة، وهذه النماذج المجددة أقل سعرًا بنسبة 15% إلى 20% من تكلفتها الأصلية.

ووفقًا لشركة ابل، تأتي أجهزة iPad المجددة الخاصة بها مع بطارية جديدة تمامًا وغلاف خارجي، معبأة في صندوق أبيض جديد مع جميع الأدلة والملحقات المعتادة، بما في ذلك كابل شحن USB-C ومحول طاقة، ويخضع كل جهاز لعملية تنظيف وتفتيش مفصلة، ​​مع اختبار الوظائف الكاملة للتأكد من أن كل شيء يعمل بشكل مثالي، علاوة على ذلك، يأتي كل جهاز iPad مجدد مع ضمان محدود لمدة عام واحد من ابل، ونافذة إرجاع مدتها 14 يومًا، وخيار إضافة AppleCare+ لتغطية إضافية.

بالإضافة إلى ذلك، قدمت ابل مؤخرًا Apple Intelligence، وهي مجموعة ميزات الذكاء الاصطناعي التي من المقرر أن تصل إلى إصداري iPhone 16 وiPhone 15 Pro، ومع ذلك، إذا اخترت جهاز iPad مزودًا بشريحة M1 أو أحدث، فستتمكن من تجربة Apple Intelligence أيضًا.