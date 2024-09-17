تكنولوجيا: رصد هاتف Oppo Find X8 في منصة Geekbench بمعالج Dimensity 9400

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتوالى التسريبات التي تقدم مزيد من التفاصيل حول هاتف Oppo Find X8، ولقد رصد الهاتف اليوم في منصة Geekbench بمعالج Dimensity 9400.

ظهر هاتف Find X8 المرتقب من Oppo في قاعدة بيانات Geekbench بنموذج رقم (OPPO PKB110)، كما يضم الهاتف معالج بنموذج رقم MT6991 والذي يعود لرقاقة Dimensity 9400 من MediaTek، والتي تتضمن نواة Cortex-X5 رئيسية بسرعة 3.4 GHz، و3 من أنوية Cortex-X4 بسرعة 3.3Ghz، مع 4 من أنوية Cortex-A720 بسرعة 2.4GHz.

أيضاً يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، ولقد سجل 2876 نقطة في إختبارات الأنوية الأحادية، و8987 نقطة في إختبارات الأنوية المتعددة.

ومن المتوقع أن ترتكز رقاقة Dimensity 9400 على عملية تصنيع TSMC بدقة تصنيع 3 نانومتر بعقدة N3E، على أن تقدم تحسينات في الآداء بنسبة 40%، وكفاءة أعلى في إدارة الطاقة بنسبة 35%.

يذكر أن رقاقة Dimensity 9400 تقدم بشكل رسمي في حدث يعقد في بداية شهر أكتوبر المقبل، كما تقدم Oppo هواتف Oppo Find X8 وFind X8 Pro في نفس الموعد.

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