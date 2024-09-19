شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ابل تقدم الميزات الصحية الحديثة إلى نماذج الساعات الأقدم والان مع تفاصيل الخبر

تعمل شركة آبل على ترقية طرازات ساعاتها الذكية القديمة ببعض الميزات الصحية المفيدة والقوية، حتى أن الشركة حصلت على الموافقات الرسمية لإجراء الترقيات، حيث وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) على اكتشاف انقطاع التنفس أثناء النوم على Apple Watch Series 10 وSeries 9 وWatch Ultra 2.

جاءت موافقة إدارة الغذاء والدواء قبل توفر Apple Watch Series 10 اعتبارًا من 20 سبتمبر، وتم الإعلان عن الميزة التي طال انتظارها عند إطلاق آيفون 16 الأسبوع الماضي وستصل كجزء من إصدار watchOS 11.

ويستخدم هذا الجهاز خوارزميات برمجية لتحليل إشارات مستشعر الإدخال وتوفير تقييم لمخاطر انقطاع التنفس أثناء النوم، وليس المقصود منه تقديم تشخيص مستقل، أو استبدال طرق التشخيص التقليدية (تخطيط النوم)، أو مساعدة الأطباء في تشخيص اضطرابات النوم، أو استخدامه كجهاز مراقبة انقطاع التنفس، وفقًا لبيان صادر عن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

يعتمد مبدأ التشغيل على تحليل الإشارات الفسيولوجية لتقييم توقف التنفس أثناء النوم، ووفقًا لشركة آبل، فإن هذه الميزة ليست أداة تشخيصية ولكنها ستحث المستخدمين على البحث عن تشخيص رسمي.

تعد ميزة الكشف عن انقطاع التنفس أثناء النوم هي الأولى من نوعها في Apple Watch، بدءًا من طراز Series 10، وسيتم دعمه على Apple Watch Series 9 وApple Watch Series 10 وApple Watch Ultra 2.

وفقًا لشركة التكنولوجيا العملاقة، تم تطوير خوارزمية إشعار النوم باستخدام التعلم الآلي المتقدم ومجموعة بيانات واسعة من اختبارات انقطاع التنفس أثناء النوم على المستوى السريري.

سيقوم مقياس اضطرابات التنفس المبتكر بتتبع نوم المستخدمين، وتحليل أنماط النوم وإخطارهم في حالة انقطاع التنفس - وهو اضطراب خطير في النوم حيث يتوقف التنفس ويبدأ بشكل متكرر.

وقالت شركة آبل إن مقياس اضطرابات التنفس يستخدم مقياس التسارع للكشف عن الحركات الصغيرة في المعصم المرتبطة بانقطاع أنماط التنفس الطبيعية أثناء النوم، ثم إخطار المستخدمين إذا ظهرت علامات ثابتة على انقطاع التنفس المعتدل إلى الشديد أثناء النوم.

سيتم طرح ميزة انقطاع التنفس أثناء النوم في 150 دولة بعد موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية عليها.

تتوفر أيضًا ميزات صحية قياسية أخرى مثل تنبيهات Afib ولياقة القلب وتطبيق ECG من نماذج Apple Watch السابقة في أحدث طراز.