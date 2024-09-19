تكنولوجيا: محكمة الاتحاد الأوروبي تدين شركة كوالكوم بتهمة التسعير المفترس

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت ثاني أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي حكمًا سابقًا حيث أدانت شركة كوالكوم فيما يُعرف بالتسعير المفترس.

ومع ذلك، خفضت المحكمة الغرامة من 242 مليون يورو إلى 238.7 مليون يورو. وتتعلق القضية بعقد شركة كوالكوم مع شركة صناعة البرمجيات البريطانية Icera، والتي أصبحت الآن جزءًا من شركة Nvidia.

وبين عامي 2009 و 2011، باعت شركة كوالكوم الشرائح بسعر أقل من التكلفة. وتهدف هذه الممارسة إلى استبعاد المنافسين الآخرين من الصفقة المحتملة.

قدمت شركة كوالكوم العديد من الطعنات، بما في ذلك تلك التي تدعي أن صفقة Qualcomm-Icera تمثل 0.7 بالمئة فقط من سوق نظام الاتصالات المتنقلة العالمي، مما يجعل القضية ليست ذات أهمية على الإطلاق.

ومع ذلك، قبلت المحكمة الأوروبية فقط تلك التي طلبت تخفيض الغرامة، ومن ثم التعديل الطفيف.

لكن الأمر لا ينتهي عند هذا الحد، حيث يمكن لشركة كوالكوم الآن الاستئناف أمام محكمة العدل في الاتحاد الأوروبي، وهي أعلى مستوى في نظام الاتحاد.

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