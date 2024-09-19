شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل فى ورطة.. فشل هاتف 16 iPhone فى جذب المستخدمين إلى شباك الحجز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت أبل عن سلسلة iPhone 16 التى طال انتظارها، لكن بعض المستخدمين طبقا لتقرير صادر عن phonearena، أن التسريبات التى تم الكشف عنها قبل الطرح الرسمي لهواتف أيفون 16، بجانب الافتقار للعديد من المزايا التى كان يتوقعها مستخدمو أيفون للهاتف الجديد، قد تكون السبب في عدم حصول أيفون 16 على النجاح المتوقع من جانب أبل.

أسباب فشل هاتف 16 iPhone.. أقل من التوقعات

وأكد التقرير، أنه لا يوجد شيء مميز أو فريد بشأن iPhone 16 و16 Plus و16 Pro و16 Pro Max حتى الآن، وهذا ما رصده التقرير حول أراء المستخدمين العاديين، الذين يؤكدون أن الهاتف الجديد لم يرتق إلى التوقعات التى وضعت بشأنه.

فشل طرازات برو وبرو ماكس في هواتف 16 iPhone

ويرى التقرير، أن كل من هاتف iPhone 16 Pro و16 Pro Max على وجه الخصوص، لا يحققان أداءً جيدًا في شباك التذاكر العالمي، ولهذا السبب من المتوقع أن تتخلص Apple من طراز Plus لسلسلة iPhone 17 في العام المقبل.



في حين كشفت تقرير آخر، أن الطلبات المسبقة المبكرة على iPhone 16 و16 Plus تفوق التوقعات بينما الطلب على iPhone 16 Pro و16 Pro Max أقل بكثير من أرقام iPhone 15 Pro و15 Pro Max في نفس الفترة من العام الماضي.

ومن أحد أسباب إخفاق هاتف iPhone 16، أنه مزود بخواص زعم أنها جديدة لكنه متوفر في أجهزة اندرويد من سنوات، مثل خاصية تحسين تجربة التقاط الفيديو، وبموجب تلك الميزة سيتمكن المستخدمون من إيقاف تسجيلات الفيديو الحية مؤقتًا، حيث تظهر هذه الميزة كخيار عائم في عدسة الكاميرا، والمدهش أن هذه الخاصية متوفر في هواتف الأندرويد قبل أعوام، لكنها أصبحت متوفرة الآن لمستخدمي أيفون.