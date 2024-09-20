الامارات | «الجواز الإماراتي» يمكّن المواطنين من دخول 179 دولة دون تأشيرة مسبقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حافظ جواز السفر الإماراتي خلال العام الجاري على مركزه الأول، كأقوى جواز سفر في العالم، وفق مؤشر «باسبورت إندكس» التابع لشركة آرتون كابيتال للاستشارات المالية العالمية، الذي يعد نظاماً تفاعلياً، يختص بتصنيف قوة جوازات السفر لـ198 دولة حول العالم.

ووفقاً لآخر تحديث للمؤشر العالمي، يمكّن الجواز الإماراتي حامله حالياً من السفر إلى 179 دولة من دون الحاجة لتأشيرة مسبقة (133 دولة من دون تأشيرة، و46 دولة يمكن الحصول على تأشيراتها لدى الوصول)، مقابل (130 دولة من دون تأشيرة، و50 دولة يمكن الحصول على تأشيراتها إلكترونياً أو لدى الوصول) في يناير الماضي. ويمكّن جواز السفر الإماراتي المواطنين من السفر إلى أكثر من 90% من دول العالم، من أصل 198 دولة مدرجة في المؤشر، فيما اقتصر عدد الدول التي تطلب التأشيرة المسبقة على 19 دولة. ويعتمد هذا التصنيف على عدد وجهات السفر التي يستطيع مواطنو دولة معينة السفر إليها من دون استصدار تأشيرة مسبقاً، أو الحصول على التأشيرة فور الوصول إلى الوجهة المقصودة.

وسيطر جواز سفر دولة الإمارات على المركز الأول، كأقوى جواز سفر في العالم، منذ الأول من ديسمبر 2018، وعاد الجواز الإماراتي مجدداً في عام 2021 إلى المركز نفسه، وعزز وجوده في هذا المركز حتى اليوم.

ويتيح جواز السفر الإماراتي العديد من الفوائد والعوائد الإيجابية للمواطنين من سهولة التنقل حول العالم سواء بغرض السياحة أو التعليم أو العلاج، وكذلك عوائد اقتصادية وتنموية وحتى إنسانية، من خلال تسهيل التبادل التجاري، والاستثمار الاقتصادي للأفراد والمؤسسات.

وبحسب مؤشر «باسبورت إندكس»، احتلت المركز الثاني إسبانيا بدخول مواطنيها إلى 178 دولة من دون تأشيرة مسبقة، تلتها في المركز الثالث جوازات كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا ولوكسمبروغ، والنمسا وسويسرا بدخول 177 دولة حول العالم من دون تأشيرة مسبقة. وتصدر الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ جوازات سفر مقروءة آلياً لمواطني الدولة، وفقاً للمتطلبات التقنية والأمنية الصادرة عن المنظمة الدولية للطيران المدني.

ويتميز الجيل الجديد من جواز السفر المصدر إلكترونياً بخصائص تقنية وأمنية عالية، وتحتوي الصفحة الأخيرة منه على رقاقة إلكترونية قابلة للقراءة عن بُعد، تخزن فيها البيانات الشخصية النصية والبارومترية لحامل الجواز. وبدأت الهيئة في يوليو الماضي إصدار جواز السفر الإماراتي بمدة صلاحية 10 أعوام للمواطنين في سن 21 عاماً فما فوق.

وهدف التحديث على خدمة إصدار جواز السفر إلى توفير سبل الراحة والعيش الكريم لأبناء الإمارات من خلال تقديم خدمات استباقية ذكية تلبي تطلعات المواطنين، وتسهم في تحسين جودة حياتهم.

ويمكن للمواطنين التقديم على خدمة تجديد الجواز عند انتهاء مدة صلاحية جوازات السفر الحالية لمن هم في سن 21 عاماً فما فوق، والتقديم على الخدمة الجديدة لمن لديهم جوازات سفر سارية يكون عند انتهاء صلاحية الجوازات الحالية، كما يحق للمواطنين المقيمين في الخارج التقديم على الخدمة في حالة انتهاء مدة صلاحية جوازات سفرهم وفق الضوابط والمعايير المعتمدة في هذا الشأن.