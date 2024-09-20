الامارات | الوحدة يتعثر أمام الفتح الرباطي في افتتاح البطولة الدولية لكرة السلة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعثر فريق الوحدة لكرة السلة في افتتاح مبارياته في بطولته الدولية، عقب خسارة "العنابي" أمام الفتح الرباطي المغربي بنتيجة 89-75، في مباراة جمعتهما اليوم الخميس في أولى جولات دوري مجموعات البطولة المقامة على صالة "مبادلة أرينا"، وتمتد حتى 25 سبتمبر الجاري، برعاية مجلس أبوظبي الرياضي ومن تنظيم الاتحاد الإماراتي لكرة السلة ونادي الوحدة وشركة غلوبال أكتيف سبورتس.

بدأ الوحدة اللقاء بقوة وقدم مستوى رائع في الربع الأول الذي حسمه لصالحه بنتيجة (27-22)، وحافظ الفريق الإماراتي على تفوقه في الربع الثاني بنتيجة (44-40).

في المقابل قدم الفتح المغربي أفضل مستويات في الربع الثالث وتقدم بنتيجة (70-59)، وأكمل تفوقه في الربع الرابع وأنهى اللقاء فائزاً بنتيجة (89-75).